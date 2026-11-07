Bologna, e sono 4: Cagliari, Milan, Monza e Parma. La risalita continua

Vincere aiuta a vincere. Il Bologna vince a Parma vola e inanella la quarta vittoria consecutiva in questo tratto di stagione e va alla pausa a 17 punti in classifica. La risalita dunque continua. Dall’arrivo di Raffaele Palladino sono addirittura 16 i punti in appena 7 partite.

L’accelerazione della squadra è ormai impressionante e il merito è ovviamente del tecnico napoletano. I rossoblù continuano a giocare con grande serenità, consapevoli di quello che possono e non possono fare e un piano partito sempre molto ben definito ed eseguito con grande attenzione da parte di tutti. Sia chi gioca dal primo minuto e chi subentra.

Bologna, identità ancora da definire

I rossoblù giocano ancora un calcio molto essenziale, ma efficace. Senza fronzoli, senza arzigogoli. Palladino ha asciugato, almeno per il momento, la ricerca di un’identità precisa. Il suo Bologna è una squadra che gioca molto in funzione dei momenti e degli avversari.

L’unica indicazione chiara del tecnico di Mugnano di Napoli è quella di giocare verticale, appoggiarsi molto agli attaccanti sfruttando l’aggressione alle respinte. Una indicazione semplice che “tranquillizza” la squadra nello sviluppo del gioco e sfrutta le caratteristiche dei trequartisti, degli esterni e dei due mediani che non sono registi, ma sono più incursori.

Vittoria d’autorità

A Parma, il Bologna ha vinto d’autorità, mettendosi “avanti” psicologicamente fin dall’inizio e resistendo alle difficoltà psicologica di questa situazione. In inferiorità numerica il Parma si è organizzato dietro mettendo decisamente più in difficoltà la manovra rossoblù.

Col passare dei minuti, la squadra è riuscita a trovare la chiave, sbloccando la sfida con un inserimento verticale tipico del gioco della scuola gasperiniana. Il successo vale triplo perché nessuno dei rossoblù ha realmente brillato nella serata del Tardini e soprattutto perché manda il Bologna alla sosta per le Nazionali con il vento in poppa e il buon umore.

Unica nota negativa: il problema fisico a Juan Miranda, uno dei migliori dell’ultimo mese rossoblù. Lo spagnolo, però, proprio grazie alla sosta potrà recuperare serenamente.

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