Tifosi – Settore ospiti esaurito e piano di sicurezza straordinario a Parma

Parma si prepara a ricevere gli oltre 3.500 tifosi rossoblù, in vista del derby emiliano in programma domani pomeriggio alle ore 18.00. Allo stadio ‘Tardini’, il settore ospiti ha fatto registrare il tutto esaurito. Motivo per cui Prefettura e forze dell’ordine hanno predisposto un piano di sicurezza rafforzato in vista dell’esodo proveniente da Bologna.

Tifosi – Tutto ciò che c’è da sapere sulla trasferta di Parma

L’Osservatorio nazionale sulle Manifestazioni Sportive aveva già classificato la sfida sotto il profilo dell’alta attenzione, per via della storica rivalità tra le due tifoserie. Inoltre, l’Osservatorio aveva stabilito in precedenza delle limitazioni per i tifosi bolognesi: i residenti nella provincia di Bologna hanno potuto acquistare il biglietto esclusivamente nel settore ospiti e solo se in possesso della Fidelity Card del club. A questo si aggiunge un massiccio piano di controllo che interesserà le adiacenze dello stadio e i principali punti di accesso cittadini. Controllo e monitoraggio per Polizia, Carabinieri e Polizia Locale che dovranno fronteggiare gli ingressi e il deflusso del pre e post match.

L’obiettivo è quello di prevenire possibili tensioni e assicurare il regolare svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza e serenità. Sarà inoltre attivo il divieto di vendita, consumo e somministrazione di bevande alcoliche superiore a 5 gradi. Il divieto interesserà tutti i tifosi a partire da tre ore prima del fischio d’inizio dell’evento e un’ora dopo il termine dello stesso; la zona interessata è quella compresa tra via Zarotto, via Montebello, via Bizzozero, viale Solferino, viale Partigiani d’Italia e viale Martiri della Libertà.

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