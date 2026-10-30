Bologna e un Raimondo corsaro a Frosinone: un altro gol per abbattere altri record

Non è più una novità…e forse è questa, proprio, la novità. Chi si immaginava che Antonio Raimondo, salutato in prestito il Bologna quest’estate, potesse avere un impatto simile sulla Serie A con il Frosinone che, finora, è una vera e propria realtà. Ventiquattro ore fa un altro gol in un’altra goleada dei ciociari per tornare nuovamente in cima alla classifica cannonieri e raggiungere nuovi record per questo prodotto Rossoblù che da Casteldebole continuano a guardare consapevoli di una crescita che porterà risultati anche sotto le Due Torri.

Raimondo e il Frosinone continuano a stupire

Per arrivare al Bologna, oggi, bisogna partire dal Frosinone per parlare di Antonio Raimondo. Un ragazzo che si trova perfettamente a suo agio in un contesto che lo sta mettendo in vetrina davanti all’intera Serie A, e che ieri sera ha raggiunto nuove vette. Altro gol per l’attaccante di proprietà del Bologna nel 5-1 rifilato al Lecce, per raggiungere Varela – attaccante che affronterà il Bologna domani – in cima alla classifica cannonieri.

Un record, Raimondo, dopo ieri sera lo ha già raggiunto: come sottolineato da Cronache di Spogliatoio su un post nei loro canali social, era dal 1977 che un giocatore italiano dell’età di Raimondo, 22 anni e 225 giorni, non segnava 8 reti nelle prime 9 giornate di campionato: il suo nome era Paolo Rossi, ancor più giovane dell’Antonio di oggi. E, sempre come sottolineato da Cronache, chi è l’unico attaccante nato nel nuovo millennio ad aver segnato più dell’attaccante del Frosinone nei top campionati europei? Un certo Erling Braut Haaland, con solo un gol il più del classe 2004.

Il Bologna continua a guardare…e a progettare

È contento Antonio Raimondo, lo è ancor di più il Frosinone che è al sesto posto in classifica e continua a convincere giornata dopo giornata. Tra i “felici” però c’è anche la proprietaria, sportivamente parlando, dell’attaccante: il Bologna. I Rossoblù, infatti, hanno voluto far continuare il percorso in Ciociaria all’attaccante nativo di Ravenna, e finora è una scommessa non vinta: di più.

Un giovane che si impone e prende fiducia con la massima categoria, con prospettive ancora ampie e pronto, tra qualche mese, a tornare sotto le Due Torri con prospettive diverse da quelle dell’ultimo saluto in estate. E poco importa se ora tutti hanno gli occhi su Raimondo: il Bologna, a oggi, ha intenzione di godersi il proprio gioiello e progettare un futuro con lui. Poi, l’ultima parola spetta sempre a chi è in capo al progetto tecnico: difficilmente però – a meno di offerte davvero clamorose – a Casteldebole si rinuncerà a lavorare con Antonio. Anzi, tutt’altro.

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