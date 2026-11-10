Bologna FC
Un Bologna all’attacco: più rigori di tutti (a pari merito), e tutti segnati
L’offensività Rossoblù è cambiata e si vede anche in questi dati: il Bologna è primo a pari merito per i rigori assegnati in A sin qui, unica squadra però ad averli segnati tutti
Una statistica che, se vista così, potrebbe lasciare il tempo che trova. Ma per una squadra che nelle prima giornate faticava terribilmente a creare occasioni offensive, è un dato che indica come la barca abbia cambiato rotta. Ovviamente parliamo del Bologna, che si ritrova in cima – a pari merito con altre due squadre – alla classifica dei rigori assegnati nelle prime undici giornate di Serie A. I Rossoblù, però, sono gli unici ad aver sfruttato al meglio il tiro dal dischetto: la percentuale di realizzazione è del 100%.
Bologna primo per rigori assegnati: Rossoblù con Lazio e Monza
In una Serie A sicuramente diversa a livello di intensità e metro arbitrale adottato, il dato dei rigori è attenzionato sin dalla prima giornata di campionato. E, arrivati all’undicesima curva su trentotto di questo percorso, si può già stilare una prima classifica. E quella dei rigori a favore vede in cima…proprio il Bologna. Rossoblù che, però, non sono da soli in cima a questa particolare classifica.
Si, perché i Rossoblù sono in buona compagnia a quota tre rigori assegnati: anche Lazio e Monza, infatti, si sono visti fischiare tre rigori a favore. Cosa differenzia i Rossoblù dalle altre due compagini? La percentuale di realizzazione. Quella della squadra di Raffaele Palladino, infatti, è l’unica tra le tre a non aver mai fallito dal dischetto: gol contro Cagliari, Monza e Parma, grazie a Bernardeschi e Orsolini. Lazio e Monza, invece, hanno sbagliato rispettivamente due e un rigore: la capolista entrambi contro il Sassuolo, mentre il Monza è stato fermato proprio da Skorupski al Dall’Ara, nel secondo assegnatogli nella partita.
È cambiato il vento, e si vede
Come detto ad inizio articolo, non è da analizzare superficialmente questo dato. Perché tutti ricordano il Bologna delle prime giornate di campionato. E cioè, una squadra che creava davvero poche occasioni, e quelle poche non erano state nemmeno sfruttate a dovere. Ed era proprio la produzione offensiva a preoccupare in vista del futuro. Se si entrava così poco in area, figuriamoci pensare di avere un rigore a favore.
Dopo poche settimane, invece, ecco come in tre sabati consecutivi – letteralmente quelli delle partite contro Cagliari, Monza e Parma – il Bologna oltre che vincere, lo fa sfruttando i rigori che ora arrivano per merito: un tiro di Bernardeschi murato di mano dal limite dell’area, un Theate “frenato” prima di un colpo di testa nell’area piccola e un Cambiaghi travolto mentre si trovava tutto solo in area. Non casualità, ma tutto un altro Bologna rispetto all’inizio: più offensivo, più convinto, e anche più cinico. Perché i rigori vanno poi anche segnati.
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