Un Bologna all’attacco: più rigori di tutti (a pari merito), e tutti segnati

Una statistica che, se vista così, potrebbe lasciare il tempo che trova. Ma per una squadra che nelle prima giornate faticava terribilmente a creare occasioni offensive, è un dato che indica come la barca abbia cambiato rotta. Ovviamente parliamo del Bologna, che si ritrova in cima – a pari merito con altre due squadre – alla classifica dei rigori assegnati nelle prime undici giornate di Serie A. I Rossoblù, però, sono gli unici ad aver sfruttato al meglio il tiro dal dischetto: la percentuale di realizzazione è del 100%.

Bologna primo per rigori assegnati: Rossoblù con Lazio e Monza

In una Serie A sicuramente diversa a livello di intensità e metro arbitrale adottato, il dato dei rigori è attenzionato sin dalla prima giornata di campionato. E, arrivati all’undicesima curva su trentotto di questo percorso, si può già stilare una prima classifica. E quella dei rigori a favore vede in cima…proprio il Bologna. Rossoblù che, però, non sono da soli in cima a questa particolare classifica.

Si, perché i Rossoblù sono in buona compagnia a quota tre rigori assegnati: anche Lazio e Monza, infatti, si sono visti fischiare tre rigori a favore. Cosa differenzia i Rossoblù dalle altre due compagini? La percentuale di realizzazione. Quella della squadra di Raffaele Palladino, infatti, è l’unica tra le tre a non aver mai fallito dal dischetto: gol contro Cagliari, Monza e Parma, grazie a Bernardeschi e Orsolini. Lazio e Monza, invece, hanno sbagliato rispettivamente due e un rigore: la capolista entrambi contro il Sassuolo, mentre il Monza è stato fermato proprio da Skorupski al Dall’Ara, nel secondo assegnatogli nella partita.

È cambiato il vento, e si vede

Come detto ad inizio articolo, non è da analizzare superficialmente questo dato. Perché tutti ricordano il Bologna delle prime giornate di campionato. E cioè, una squadra che creava davvero poche occasioni, e quelle poche non erano state nemmeno sfruttate a dovere. Ed era proprio la produzione offensiva a preoccupare in vista del futuro. Se si entrava così poco in area, figuriamoci pensare di avere un rigore a favore.

Dopo poche settimane, invece, ecco come in tre sabati consecutivi – letteralmente quelli delle partite contro Cagliari, Monza e Parma – il Bologna oltre che vincere, lo fa sfruttando i rigori che ora arrivano per merito: un tiro di Bernardeschi murato di mano dal limite dell’area, un Theate “frenato” prima di un colpo di testa nell’area piccola e un Cambiaghi travolto mentre si trovava tutto solo in area. Non casualità, ma tutto un altro Bologna rispetto all’inizio: più offensivo, più convinto, e anche più cinico. Perché i rigori vanno poi anche segnati.

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