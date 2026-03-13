All’Olimpico, novanta minuti per sognare

Il primo atto degli ottavi si chiude senza vincitori: Bologna e Roma si fermano sull’1-1 e rimandano tutto alla gara di ritorno. Al Dall’Ara non è arrivata la vittoria che avrebbe fatto esplodere lo stadio, ma la prestazione dei rossoblù ha comunque lasciato segnali incoraggianti. Dopo la sconfitta di domenica contro il Verona, la squadra di Italiano ha risposto con una prova di grande intensità e qualità contro un avversario di alto livello.

Il verdetto, quindi, resta sospeso: la qualificazione ai quarti si deciderà giovedì all’Olimpico.

Bologna: un pareggio che lascia tutto aperto

Il risultato dell’andata non è quello che i tifosi sognavano alla vigilia, ma mantiene viva ogni possibilità in vista del ritorno. Il Bologna ha mostrato solidità e carattere contro una Roma che, pur arrivando anch’essa da un passo falso contro il Genoa, resta una squadra ricca di qualità e soluzioni tecniche.

I rossoblù hanno saputo mettere in difficoltà gli avversari, soprattutto dopo il vantaggio firmato da Bernardeschi, che ha fatto tremare la squadra giallorossa. Alla fine è arrivato un pareggio che non chiude i conti ma anzi tiene aperte più strade verso i quarti di finale.

Bologna: un cammino europeo senza sconfitte al Dall’Ara

Il pareggio conferma anche un dato significativo: il Bologna resta imbattuto nelle gare europee disputate in casa. L’ultima sconfitta in Europa League risale infatti alla prima giornata, quando i rossoblù caddero in trasferta contro l’Aston Villa.

Dal allora al Dall’Ara sono arrivati risultati positivi: l’1-1 dell’esordio contro il Friburgo, con il gol iniziale di Orsolini prima della risposta dei tedeschi, e lo 0-0 contro il Brann, accolto con applausi per la determinazione mostrata nonostante l’inferiorità numerica. Successivamente è arrivato il netto 4-1 contro il Salisburgo, frutto di una prova offensiva di grande livello, seguito dal combattuto 2-2 contro il Celtic, una partita condizionata dalle disattenzioni iniziali ma recuperata con grande cuore.

Infine il successo per 1-0 ancora contro il Brann ha aperto la strada proprio alla sfida degli ottavi contro la Roma.

In trasferta risultati importanti: la speranza passa dall’Olimpico

Se il Dall’Ara ha rappresentato una garanzia, lontano da casa il Bologna ha spesso offerto le prestazioni più convincenti. Dopo il ko iniziale a Birmingham, infatti, i rossoblù hanno infilato quattro vittorie consecutive in trasferta.

Sono arrivati l’1-2 sul campo dell’FCSB a Bucarest, un altro 1-2 contro il Celta Vigo, il netto 0-3 contro il Maccabi Tel Aviv e infine il successo contro il Brann. Una serie di risultati che alimenta fiducia in vista della gara di ritorno.

Ecco perché la partita di giovedì all’Olimpico assume un significato speciale. Non solo per il valore della qualificazione, ma anche per il contesto: uno stadio che richiama alla memoria momenti storici per il Bologna, dallo scudetto del 1964 alle Coppe Italia conquistate dieci anni dopo, fino alla vittoria del 14 maggio scorso.

Tifosi e storia: 3.500 rossoblù pronti a crederci

Non ci sarà l’esodo di massa che aveva colorato di rossoblù la Capitale quasi un anno fa, ma il sostegno dei tifosi non mancherà. Circa 3.500 sostenitori seguiranno la squadra a Roma per spingerla in una sfida che si preannuncia carica di tensione e di emozioni.

Il Bologna, dunque, arriverà all’Olimpico con una consapevolezza in più: il percorso europeo fin qui ha dimostrato che la squadra può giocarsela con tutti.

Riusciranno i rossoblù a scrivere un’altra pagina importante della loro storia? Giovedì arriverà la risposta.

Fonte: Più Stadio, Davide Centonze

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook