Bologna-Roma (1-1), Bernardeschi trascina i rossoblù: «Possiamo arrivare in fondo, ci dobbiamo credere»

Federico Bernardeschi ha acceso lo Stadio Renato Dall’Ara in questa sera di marzo, ma non basta al Bologna per portarsi a casa il primo round degli ottavi di Europa League. Il suo destro a inizio ripresa illude i rossoblù, raggiunti poi nel finale dalla Roma per l’1-1 che rimanda ogni verdetto al ritorno. Al termine della gara, l’autore del gol rossoblù ha analizzato la partita e la prestazione della squadra. Ecco quali sono state le sue parole.

Le parole di Federico Bernardeschi dopo Bologna-Roma

Come fa Bernardeschi ad avere questa condizione fisica?

«Mi alleno forte. Quando sono arrivato sapevo di dover lavorare tanto. Abbiamo lavorato con il mister, la società e lo staff e ora i frutti arrivano. E sono felice di questo».

Sulla Nazionale:

«Il pensiero alla nazionale c’è sempre».

Vediamo che c’è una bella sintonia con Rowe. Quindi, cosa chiede agli esterni Vincenzo Italiano?

«Il mister vuole arrivare sempre sugli esterni per creare superiorità e pericoli alle difese avversarie. Quindi Italiano ci sta mettendo in condizione per fare questo. Peccato per stasera, secondo me dovevamo chiudere la partita in modo diverso. Purtroppo in Europa, con grandi squadre come la Roma, non puoi permetterti di sbagliare. E quando sbagli prendi gol. Comunque sì, c’è una grande intesa con Rowe. Ma in generale con tutti i miei compagni. Dobbiamo fare bene, lo stiamo facendo e dobbiamo continuare così».

Visto dal campo mi sembra di rivedere il Bernardeschi di qualche anno fa. Chiunque abbia davanti, tu lo punti.

«Sto bene, sono contento per me e per la squadra. Giocarsi un ottavo di finale di Europa League non è scontato. Secondo me stasera abbiamo fatto una grande partita davanti al nostro pubblico. Ripeto: peccato per il risultato. Eravamo in controllo, ci è sfuggita un po’ di mano con alcuni errori».

Si può dire, dopo questa prestazione, che è possibile arrivare fino alla fine di questa Europa League?

«Secondo me si. Quando affronto una competizione penso sempre di poter arrivare in fondo. Poi il calcio si sa… cambia tutto in un minuto, come stasera. Però se siamo qua c’è un motivo, siamo una grande squadra e ci dobbiamo credere. Non è facile e non lo sarà, perché sappiamo che nel cammino ci saranno squadre molto forti. Però se assumiamo consapevolezza, ci può far solo che bene».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook