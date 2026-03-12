Italiano post Bologna-Roma (1-1): «Vogliamo giocarcela, è ancora tutto aperto»

Si conclude con un pareggio il match d’andata tra il Bologna di Vincenzo Italiano e la Roma di Gian Piero Gasperini, impegnati negli Ottavi di Finale di Europa League. Al 50′ Federico Bernardeschi sblocca il risultato portando avanti i rossoblù grazie la suo quarto centro europeo, ma al 71′ ecco la rete del subentrato Lorenzo Pellegrini, che riporta l’equilibrio al Dall’Ara. Il primo round dell’Euroderby termina così 1-1: il ritorno, però, è previsto per giovedì 19 marzo allo Stadio Olimpico.

Bologna-Roma 1-1, il post partita di Vincenzo Italiano: «Oggi abbiamo avuto più occasioni noi, purtroppo quest’anno paghiamo ogni errore. Ora andiamo là con la voglia di centrare questa qualificazione»

Oggi abbiamo rivisto il Bologna che abbiamo lasciato a novembre, come atteggiamento e voglia. Ti senti rammaricato per non aver vinto questa gara che meritavate?

«Se fossimo stati questi anche da gennaio in poi qualche partita in più forse l’avremmo vinta. Bravi i ragazzi per aver tirato fuori questa prestazione, oggi abbiamo avuto qualche occasione in più noi per provare a vincere, peccato perché non siamo riusciti a concretizzare. Sono comunque contento perché arrivavamo da una brutta sconfitta e reagire in questo modo era importante, ho fatto i complimenti ai ragazzi. Purtroppo quest’anno veniamo castigati e paghiamo per ogni minima distrazione, non possiamo concedere nulla».

La partita di Bernardeschi?

«Berna ha fatto una grande partita, si è visto fin dall’inizio, si è preparato bene e ha fatto un gran gol. Svilar gli ha fatto una parata incredibile nel primo tempo, sono convinto che avrebbe potuto fare ancora più male di così».

Avete preso gol nel vostro momento migliore, a un certo punto hai anche temuto di perderla?

«Oggi meno, anche perché abbiamo avuto varie occasioni: la palla gol di Pobega, la traversa di Vitik, la parata di Svilar, due o tre occasioni che potevano diventare qualcosa di più. Anche Joao mi era piaciuto, quando ha la palla è uno di qualità, ha personalità. Oggi abbiamo fatto vedere solidità e attenzione, tutti hanno difeso e a parte l’episodio del gol abbiamo fatto un’ottima partita. Se parti da una base come quella di oggi si può costruire un’ottima stagione».

Come vi preparerete per il ritorno?

«Giovedì prossimo c’è da giocarsi questa qualificazione, è ancora tutto aperto. Andiamo a casa loro e sappiamo tutti cosa andremo a trovare: è un’ambiente molto caldo, ci saranno 60mila tifosi. Stimo molto Gasperini per quello che ha fatto vedere in questi anni, per il coraggio e l’impronta che dà alle sue squadre. So che sarà difficile ma andiamo là e vogliamo giocarcela».

Nel frattempo domenica giocherete in campionato.

«Da qui a ora abbiamo ancora dieci partite in campionato, speriamo di giocare così e concludere bene l’anno. Domenica è importante perché dobbiamo riscattare la brutta sconfitta con il Verona. Se giochiamo come abbiamo fatto oggi, però, penso che potremo toglierci ancora qualche soddisfazione».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook