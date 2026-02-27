Bologna-Roma, 28 anni dopo un altro derby europeo

Sarà dunque Bologna-Roma la doppia sfida, andata e ritorno, negli ottavi di finale di Europa League. La formazione rossoblù e quella giallorossa si troveranno di fronte nel prossimo mese di marzo nella seconda competizione europea per club a giocarsi un posto ai quarti di finale.

Si tratta dell’ennesimo derby italiano nelle coppe europee, nonché uno dei tanti della storia della Roma. Tuttavia, come la memoria storica ci insegna, non è il primo a livello di coppe europee ufficiali neanche per il Bologna, che ne ha giocato un altro negli anni ’90, oltre a un precedente di 53 anni fa in Coppa Anglo-Italiana, un competizione non riconosciuta dalla UEFA.

L’ultimo precedente del Bologna

L’ultimo derby italiano in Europa per il Bologna (nonché unico in competizioni UEFA) risale al 1998. In quell’occasione si giocava la vecchia Coppa Intertoto, che dava tre posti in Coppa UEFA ai vincitori e il Bologna in semifinale sfidò la Sampdoria.

Nel doppio confronto l’allora formazione di Carletto Mazzone vinse il doppio confronto con la squadra di Luciano Spalletti. I rossoblù vinsero il doppio confronto coi blucerchiati per un totale di 3-2: 3-1 all’andata al Dall’Ara e 1-0 al ritorno al ritorno al Ferraris. Per i rossoblù nella gara d’andata segnarono Andersson, Paramatti e Kolyvanov; mentre nella Samp, il momentaneo 1-1 lo fece Palmieri. Al ritorno, ancora Palmieri segnò il gol vittoria per i ragazzi di Spalletti senza però dar seguito al tentativo di rimonta.

L’ultimo precedente della Roma

Per la Roma quello contro il Bologna sarà il 21° derby europeo. I giallorossi hanno una lunga esperienza di sfide europee contro squadre del nostro stesso Paese.

Nel 2014/15, la Roma ha perso il suo penultimo derby italiano in Europa contro la Fiorentina. Dopo l’1-1 dell’andata al Franchi, nel ritorno la squadra giallorossa prese tre reti in 22 minuti e in porta c’era, curiosamente Lukasz Skorupski.

Due anni fa nel 2023/24, invece, la Roma di Daniele De Rossi contro il Milan di Stefano Pioli, i giallorossi passarono il turno vincendo 1-0 all’Olimpico e poi 1-2 a San Siro.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook