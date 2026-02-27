Europa League, agli Ottavi sarà Bologna-Roma. Di Vaio: «Vogliamo giocarcela a testa alta»

C’era il 50% di possibilità e alla fine è successo: niente Friburgo, agli Ottavi di Europa League il Bologna sfiderà la Roma in quello che è già stato soprannominato Euroderby. I sorteggi di Champions, EL e Conference League sono andati in scena quest’oggi a Nyon alla presenza delle dirigenze delle squadre europee qualificate alla prossima fase. Tra questi, il Direttore Sportivo rossoblù Marco Di Vaio.

Europa League, il ds del Bologna commenta: «Roma grande squadra ma noi teniamo tantissimo a questa competizione, stiamo facendo grandi cose»

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito web ufficiale, il Bologna ha reso note le parole del Direttore Sportivo Marco Di Vaio. «La Roma è una grandissima squadra, ci giocheremo questo derby italiano sapendo che è sempre particolare giocare contro una formazione del proprio Paese nelle Coppe europee» ha esordito Di Vaio. Il primo round della sfida si terrà giovedì 12 marzo al Dall’Ara, mentre il ritorno dell’Olimpico è previsto per il 19 marzo.

Finora gli uomini di Vincenzo Italiano hanno condotto un cammino quasi netto: nella Fase Campionato gli emiliani hanno collezionato 4 vittorie, 3 pareggi, una sola sconfitta e 15 punti, chiudendo al decimo posto e accedendo ai play-off. Qui la doppia sfida contro i norvegesi del Brann, superati di misura sia all’andata (grazie a una rete di Santi Castro) sia al ritorno (grazie al primo gol in rossoblù di Joao Mario). Mister Italiano e i suoi ragazzi hanno così strappato il pass per gli Ottavi, ai quali accedono con soli 7 gol subiti e 3 clean sheet consecutivi.

Adesso, però, sul percorso c’è la Roma di Gian Piero Gasperini, che ha chiuso la League Phase in ottava posizione accendendo direttamente alla fase successiva. In ogni caso i rossoblù “venderanno cara la pelle”, come si suol dire. «Teniamo molto all’Europa League, vogliamo fare bene in questa parte finale della stagione e continuare una competizione nella quale stiamo facendo ottime cose – conclude Di Vaio – Non sarà semplice, i giallorossi sono un club completo e attrezzato. Ce la giochiamo a testa alta».

Ottavi di EL, gli altri abbinamenti

Questi gli altri abbinamenti agli Ottavi di Europa League:

Stoccarda – Porto

Panathinaikos – Betis

Lille – Aston Villa

Nottingham Forest – Midtjylland

Genk – Friburgo

Ferencvaros – Braga

Celta Vigo – Lione.

(Fonte: Bolognafc.it)

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook