Bologna-Roma (1-1), Gasperini: «Risultato giusto. L’ambiente caldo ha condizionato»

L’andata del derby italiano tra Bologna e Roma in Europa League si conclude in pareggio. Pellegrini risponde a Bernardeschi e al triplice fischio è 1-1: si deciderà tutto nella partita di ritorno in programma giovedì all’Olimpico. L’allenatore dei Giallorossi dopo il match commenta la prestazione dei suoi e prospetta la partita di ritorno. Ecco le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini su Bologna-Roma.

Le dichiarazioni di Gasperini dopo Bologna-Roma

Sulle iniziali difficoltà della Roma e la ripresa con l’ingresso di Pellegrini «Una partita che uno ha messo molto sulla fisicità come a Genova, su queste palle lunghe sulle quali non sempre riuscivamo ad avere avere la meglio, anzi sulle seconde palle riuscivano ad avere un po’ più di forza loro. Poi abbiamo fatto meglio, ci siamo adattati meglio. Devo dire che nonostante questo abbiamo creato delle situazioni nel primo tempo molto pericolose. Però eravamo un pochino sotto rispetto a loro in questo tipo di partita dove era anche concesso molto. Sicuramente l’ambiente molto caldo dello stadio ha condizionato».

Su Bernardeschi, autore del gol del momentaneo 1-0. «No, la posizione di Bernardeschi non ci ha infastidito più di quanto ci aspettassimo, lui gioca sempre in quella zona. Poi ha fatto delle ottime cose. Il bologna ha sicuramente dei giocatori forti poi devo dire il risultato è giusto così perché anche noi abbiamo avuto parecchie situazioni pericolose»

Sull’up and under sul rinvio di Svilar che ha portato al gol del pareggio di Pellegrini. «Non era preparato, ma ormai le seconde palle sono diventate determinanti. Queste pressioni alte che fanno in tanti ti costringono spesso a giocare palla lunga perché senno rischi. Gli avversari sono troppo alti quindi dovresti avere un livello tecnico importante. Quindi si finisce a giocare questo calcio-rugby sulle seconde palle. Poi si gioca molto sulle possibilità, se vai nella metà campo avversaria, di costruire azioni da gol. Credo che sia una cosa un po’ di stagione, appena cambieranno climi e ci saranno altre temperature, come succede nei finali di partite magari 20 minuti, mezz’ora finale, si inizia a giocare un calcio un po’ più di palleggi. Credo che tra breve potrà essere anche così».

Su cosa si deve cambiare per la partita di ritorno. «Se la partita è su questo piano è evidente che l’aspetto tecnico nella costruzione del gioco diventa molto più difficile e si lavora molto sulla struttura. Noi abbiamo una squadra molto giovane, almeno oggi, in campo e quindi qualche deficit di forza lo possiamo concedere. Poi pero nei 90 minuti siamo venuti fuori direi bene. A Roma probabilmente sarà una partita decisiva entrambe le squadre hanno capacità di offrire una partita diversa».

Sull’atteggiamento della Roma in campo ieri. «L’atteggiamento e il coraggio non sono mancati. Abbiamo creato 4 o 5 situazioni, forse qualcuna in più, quindi non è una questione di sfrontatezza. La prestazione non la considero negativa. Nei 90 minuti abbiamo avuto momenti di difficoltà ma giocavamo con un fattore campo difficile in cui ogni situazione era chiaramente amplificata. Probabilmente non sarà possibile questo tipo di comportamento nel nostro stadio, dovrà necessariamente essere un po’ più equilibrato e su quello bisognerà costruire certe situazioni sotto l’aspetto tecnico come siamo convinti di poter fare.»

