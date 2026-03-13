Berna, mancino da leggenda: arriva il sesto gol in Rossoblù

Il migliore dei suoi, Federico Bernardeschi. Ieri nell‘andata dell’euroderby tra Bologna e Roma. E non è solo un’impressione, sono i dati della partita a confermarlo. È primo tra i Rossoblù per tiri e dribbling. Il gol arriva come una ciliegina sulla torta della sua prestazione. Ma anche fuori dal campo Federico è fondamentale: è uno dei leader della squadra. Da scommessa del mercato estivo a certezza, allora. E anche Gattuso ora non può far finta di niente.

Bologna-Roma, la sblocca Bernardeschi

Fin dai primi minuti di Bologna-Roma ci prova, Federico Bernardeschi spingendo in avanti tentando il tiro. L’occasione più ghiotta se la crea da solo allo scadere del primo tempo: un sinistro a giro che trova la bella risposta di Svilar. L’esultanza del numero 10 rossoblù è soltanto rimandata. All’inizio della ripresa, sempre col mancino, dopo il lavoro superbo di Rowe, arriva il gol dell’1-0 Bologna. A Berna è riuscito quello che aveva già tentato -non segnando- contro la Roma nel girone d’andata di campionato.

In fondo, Italiano lo aveva preannunciato: «il suo mancino ci tornerà utile». I più scettici a inizio stagione forse non gli avevano creduto: Berna era indietro per condizione fisica. Aveva ragione il mister però e la scommessa estiva è diventata un nuovo punto di riferimento e un arma per il Bologna. Il suo sinistro fa sognare come quello di predecessori del calibro di Baggio e Signori. E il suo carisma lo ha fatto diventare leader della squadra. Se ne sarà accorto anche il ct Gattuso che sta decidendo in questo periodo le convocazioni per i playoff contro l’Irlanda del Nord di fine mese.

I numeri della partita di Berna

Bologna-Roma è stata la partita di Federico Bernardeschi. Sui 90 minuti giocati, 5 tiri totali di cui 3 nello specchio della porta: nessuno dei Rossoblù ieri ha fatto meglio di lui. Il gol è il quarto con la maglia rossoblù in Europa League e il sesto tra tutte le competizioni. Dopo l’infortunio rimediato in Supercoppa a dicembre, Berna era tornato a segnare contro l’Udinese in campionato su rigore. La rete di ieri invece è la prima su azione nel nuovo anno.

Nella partita contro la Roma il gol arriva come ciliegina sulla torta. Bernardeschi sempre propositivo in avanti: cerca il dribbling (5 riusciti, il migliore dei suoi) per arrivare al cross o al tiro. 18 i passaggi riusciti, 6 i tocchi in area e 2 le grandi occasioni create. Gioca per la squadra anche tornando a coprire in difesa e recuperando palloni. 8 sono i recuperi e indovinate un po’? Il migliore rossoblù anche per questo dato.

Fonte: Stefano Brunetti, Stadio

