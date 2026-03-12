Bologna-Roma, Gian Piero Gasperini: «in attacco siamo in emergenza»

Il conferenza stampa day è proseguito nella serata di ieri con le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, dalla sala stampa dello stadio Dall’Ara. Il tecnico giallorosso presenta la sfida odierna contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

La conferenza stampa pre Bologna-Roma di Gian Piero Gasperini

Per domani, Malen sarà della partita? Mi è sembrato in difficoltà a Genova: domani c’è la possibilità di vedere un trequartista che lo affianchi? «Il trend è positivo sicuramente anche grazie all’aiuto di Malen che ha dato pericolosità in avanti. Non esiste una priorità, ma campionato ed Europa League sono entrambe priorità. Non abbiamo mai pensato di lasciare niente, perché non si possono fare delle scelte, non si può giocare per un po’ meno. Si gioca al massimo in campionato e in coppa. Se non riuscissimo a passare il turno non è per scelta. Davanti siamo certamente in emergenza.»

Sullo scontro con il Bologna, derby italiano d’Europa e la situazione del nostro calcio. «Beh almeno un’italiana passa di sicuro. Quest’anno è più negativo rispetto agli altri anni. Sono tanti anni che Champions ed Europa League (quest’ultima prima del successo dell’Atalanta) non vengono vinte, tranne la Conference League per la vittoria della Roma. Siamo tutti coinvolti, allenatori, società e informazione. C’è un problema molto più profondo, dai settori giovanili a come vengono costruite le squadre.»

Mile (Svilar) cosa temi del Bologna? «Il Bologna è una bella squadra e faremo il massimo domani per andare avanti.»

Le domande sulla partita odierna sono marginali. Poche le questioni relative al Bologna, domandate a Gasperini e Svilar: una sorpresa, ma neanche troppo. Gasperini lo ha chiarito ieri: il mondo dell’informazione è responsabile tanto quanto gli altri attori protagonisti, dell’erosione di qualità del calcio italiano. La conferenza stampa di ieri sera, ne è in parte, la riprova.

