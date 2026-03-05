Bologna-Roma: via alla vendita libera con obiettivo sold out

C’è ancora il Verona, ma la testa inevitabilmente è già a giovedì prossimo. Un appuntamento con la storia per il Bologna, che nel suo Dall’Ara affronterà l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma. Resta da capire, però, davanti a quante persone la banda di Italiano cercherà di fare risultato.

Bologna-Roma, obiettivo tutto esaurito

Per il momento, infatti, sono oltre 18mila i tifosi già sicuri di esserci e pronti a riempire i vari settori dello stadio cittadino. Tra questi, già esaurita sia la curva Bulgarelli che tutti i settori dei distinti, mentre la San Luca (per cui è necessario essere in possesso di fidelity card) andrà probabilmente sold out nelle prossime ore.

E da ieri pomeriggio è partita anche la vendita libera per i tagliandi rimasti che, al momento, sono per la maggior parte tra la curva San Luca e la tribuna. L’obiettivo della società è quello di vestire il Dall’Ara a festa, cercando un sold out europeo che in questa stagione non è ancora arrivato. In questo senso, quindi, i numeri sono rassicuranti e, dati alla mano, già superiori a quelli registrati per l’ultima gara interna col Brann.

Fonte: Stefano Brunetti – Stadio

