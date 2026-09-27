Bologna-Roma e Virtus Partizan in contemporanea: rischio divieto di trasferta per i tifosi giallorossi?

Bologna-Roma e Virtus Bologna-Partizan Belgrado. Due eventi per la città e per i tifosi delle rispettive compagini, soprattutto quelle “di casa”. Due eventi che, però, si terranno a pochi chilometri di distanza, al Dall’Ara e al PalaDozza. Ed è qui che nasce il problema, sorto nelle ultime ore o, per meglio dire, all’annuncio degli anticipi e posticipi della Serie A. Una contemporaneità che rischia di risultare fatale soprattutto per i tifosi giallorossi, a livello di trasferta.

Bologna-Roma e Virtus-Partizan, una contemporaneità fatale?

Il rischio di divieto di trasferta nelle ultime stagioni ha ampliato notevolmente il proprio raggio, soprattutto in Serie A. Ma, questa volta, il motivo non è prettamente per le rivalità tra le due squadre. Parliamo di Bologna-Roma, anticipo della 14esima giornata previsto per venerdì 4 dicembre alle ore 20:45 al Dall’Ara. Sempre sotto le Due Torri, al PalaDozza, praticamente allo stesso orario avrà inizio Virtus Bologna-Partizan Belgrado, match di Eurolega.

Distanze ravvicinate – 2 chilometri – e possibili pericoli a livello di tensioni tra tifoserie, comprendendo quella giallorossa e quella serba per il Partizan. Il Messaggero, rilanciato da varie testate locali della Capitale, ha annunciato che proprio la partita di Serie A è stata inserita tra gli eventi da monitorare dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. E il timore è che venga vietata proprio ai supporters giallorossi la trasferta, per evitare possibili incroci pericolosi.

Si poteva fare di più

Per ora non ci sono notizie a riguardo, ma non è un segnale sicuramente gradito in vista di Bologna-Roma per i tifosi proprio della Roma. Il tutto si saprà, presumibilmente, andando verso il match, e quindi quantomeno nel mese di novembre – a meno di decisioni a stretto giro. Una cornice, quella del Dall’Ara, che perderebbe inevitabilmente un suo “pezzo” per una partita che negli ultimi anni ha regalato spettacolo anche grazie ai tifosi delle due squadre.

Una contemporaneità degli eventi che si poteva evitare? La risposta probabilmente è si, visto il già presente match di Eurolega in città la stessa sera alla stessa ora. Anche se, le motivazioni di orari e slot televisivi sono sempre argomento delicato. Certo è che, se tra qualche settimana si decidesse di vietare la trasferta ai romanisti, sapremmo già il motivo.

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