Seguici su

Bologna FC

Bologna-Roma (1-1), Rowe: «Il pareggio è meglio della sconfitta. Crediamo al passaggio del turno»

Le parole dell’attaccante rossoblù nel post-partita dell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro i giallorossi

Pubblicato

5 minuti fa

il

Jonathan Rowe (© Bologna FC 1909)
Jonathan Rowe (© Bologna FC 1909)

Assist a Bernardeschi e tipico dribbling ubriacante ad ubriacare la difesa della Roma. Jonathan Rowe ha inciso anche nella gara d’andata degli ottavi di finale dell’Europa League contro i giallorossi, terminato 1-1 dopo il pareggio di Pellegrini. L’inglese ha analizzato la sua prestazione e l’importanza del ritorno ai microfoni di Sky Sport nel post-partita.

Di seguito, le dichiarazioni dell’ex Marsiglia.

L’intervista di Rowe post Bologna-Roma

Ti sei piaciuto?
«Sono contento di aver dato il mio contributo alla squadra, l’obiettivo è qualificarci al prossimo turno. Volevamo vincere, ma il pareggio è meglio della sconfitta».

A Roma che partita sarà?
«La Roma è un’ottima squadra, non sarà facile ma ci crediamo. Stasera il nostro pubblico è stato fantastico, ma sappiamo quanto può essere caldo anche il pubblico dell’Olimpico».

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *