Bologna, Italiano si affida a Rowe contro il Brann: l’uomo in più in Europa League

Di fronte alle due gare più importanti della stagione – contro il Brann – il Bologna ha trovato il suo leader: Jonathan Rowe. Dopo le prestazioni di tante luci e poche ombre contro Parma e Torino – con cui ha ribaltato l’anonima uscita contro il Milan – l’esterno inglese è chiamato a fare la differenza anche nei playoff d’Europa League.

L’ex Marsiglia è reduce dal suo miglior momento con la maglia del Bologna. Dopo la prestazione contro la squadra di Cuesta – terminata con una standing ovation del Dall’Ara – ha acceso la scintilla anche all’Olimpico Grande Torino. Assist per Moro, che però – complice la deviazione di Vlašić – non è riuscito a toccare ulteriormente il pallone prima che oltrepassasse la linea di porta. Anche se il nome dell’inglese non figura nel tabellino, il suo rendimento recente è sotto gli occhi di tutti.

Ambientamento

Ci ha messo 81 giorni, dopo la prima apparizione con la maglia del Bologna – 3ª giornata a San Siro contro il Milan – a regalare la prima gioia ai suoi nuovi tifosi. Ottavi di finale di Coppa Italia contro il Parma: è stato Rowe a pareggiare i conti dopo il vantaggio degli ospiti. Da quel momento, l’ex Marsiglia ha svoltato. Presenza costante sulla corsia mancina, dribbling fulmineo e… ora anche gol e assist. Dall’assist per Fabbian contro la Fiorentina ai due gol in Europa League contro Celtic e Maccabi Tel-Aviv. Anche se l’assist contro la squadra di Baroni non peserà sul bilancio personale, la sensazione è che già dalla prossima partita possa ripetersi.

Brann-Bologna: l’ora di Rowe

Oltre al campionato, anche le prestazioni in Europa League si sono rivelate al di sotto delle aspettative nei primi due mesi sotto le Due Torri. Rowe rientrava a pieno titolo tra gli acquisti estivi chiamati a garantire il cambio di passo nelle competizioni europee. Eppure, il suo inserimento ha chiesto più tempo del previsto. Contro l’FCSB ha avuto la prima occasione dal primo minuto, ma, prima di lasciare il posto a Cambiaghi all’intervallo, l’unica cosa che è riuscito a raccogliere è stata un’ammonizione. Poi, dopo Brann – 90’ in panchina – e Celta, le partite della svolta: gol al Celtic e replica contro il Maccabi. L’inglese ha alzato i giri, in netto contrasto con le prime sei uscite. E dai playoff, con ogni probabilità, Italiano si affiderà a lui per aprire la via dei quarti.

Finalizzazione da migliorare

Per fare la differenza, però, Rowe dovrà migliorare sotto un aspetto in particolare: la finalizzazione. «Rowe ha grandi capacità nell’uno contro uno, poteva anche segnare nel primo tempo. Se dovesse iniziare ad avere un po’ più di freddezza negli ultimi metri potrebbe diventare un calciatore di grande livello», ha detto Italiano al termine del match contro la squadra di Baroni.

La differenza tra i gol e gli Xg in Serie A è notevole: 0 contro 2,52. Bilancio che si ribalta in Europa: 2 gol segnati contro 1,42 xG. Insomma, le competizioni europee sembrano il suo habitat naturale. E i tifosi si aspettano che lo dimostri anche contro la formazione norvegese.

