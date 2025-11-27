Bologna-Salisburgo, il gelo non ferma il richiamo del Dall’Ara

La serata si preannuncia gelida, il Salisburgo arriverà con non più di 400 tifosi, e nonostante tutto, il Bologna si prepara a giocare davanti a circa ventiquattro-venticinquemila spettatori: è questa l’immagine che anticipa il confronto europeo.

Tifosi e freddo in arrivo

Per Bologna-Salisburgo, a registrare il tutto esaurito saranno la Bulgarelli e San Luca, mentre i Distinti e la Tribuna non raggiungeranno la capienza massima di tifosi. Considerando il clima ormai invernale, i numeri restano comunque buoni, seppur lontani dai picchi delle ultime gare (tenendo conto dei diciottomila abbonati, si sono aggiunti cinquemila paganti o poco più).

Sciopero dei tifosi

Continuerà anche oggi lo sciopero del tifo organizzato, finito nel libro nero della Uefa a causa della coreografia non autorizzata a base di fuochi d’artificio e similari per la partita contro il Brann, costata alla società un’ammenda da cinquantamila euro (in caso l’episodio dovesse ripetersi si arriverà alla chiusura del settore). Atmosfera particolare come contro Napoli e Udinese dove, fino a ieri, un comunicato con la firma di tutti i gruppi della Bulgarelli ha continuato lo strascico di polemiche nate nel post-gara.

Una settimana piena

Il Bologna, comunque, non si lascia condizionare: quella di stasera sarà la prima di tre partite casalinghe nell’arco di una settimana. Subito dopo arriveranno la Cremonese per il campionato e il Parma per la Coppa Italia, con ogni competizione che porta con sé una storia e un peso specifico diversi.

Uno sguardo avanti

Resta la speranza che la situazione sugli spalti possa tornare presto più serena, con un’atmosfera più vicina a quella che il Dall’Ara ha mostrato nelle sue serate migliori.

