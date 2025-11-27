Bologna-Salisburgo, Letsch: «Rossoblù favoriti». E la storia gli dà ragione

Ieri, alla vigilia di Bologna-Salisburgo, non hanno parlato soltanto Vincenzo Italiano e Federico Ravaglia. Sponda austriaca ha parlato anche il tecnico della formazione RedBull, Thomas Letsch e il terzino ex Fiorentina Aleksa Terzic. Una conferenza stampa sincera è molto diretta sulla difficoltà della gara che attende la sua squadra.

Il Salisburgo, anche più del Bologna, ha bisogno di punti per avanzare in Europa League. Gli austriaci infatti dopo quattro partite hanno raccolto appena 2 punti. E la situazione di classifica della League Phase li vede fuori anche dalla 16 squadre che andrebbero al turno dei playoff. Una situazione imprevista e imprevedibile per una squadra che questa estate giocava il Mondiale per Club.

Letsch su Bologna-Salisburgo

La squadra austriaca per anni ha dominato la scena nel suo campionato. Nelle ultime due annate però ha incontrato difficoltà dovute soprattutto alla gioventù e il continuo ricambio di rosa e tecnici alla guida. Una situazione scomoda di cui Letsch si è fatto carico in maniera finora positiva.

Il tecnico tedesco però è consapevole che questa sera servirà un’impresa. Letsch ha infatti messo le mani avanti parlando della sfida: «Nonostante la nostra esperienza europea, il Bologna è favorito in questa partita. Ma non siamo qua per visitare la città. Vogliamo dare il massimo per giocarci le nostre possibilità di passaggio del turno». Una affermazione suffragata anche da chi, come Aleksa Terzic conosce il campionato italiano avendoci giocato con la maglia della Fiorentina: «Il Bologna gioca il miglior calcio della Serie A».

La storia dà ragione al Bologna

Guardando ai precedenti, alla cabala e alla storia, il Bologna ha una lunga storia di sfide con squadre austriache. Una storia anche fortunata. Quella contro il Salisburgo sarà la quattordicesima gara del Bologna contro formazioni austriache.

Particolarmente rilevanti sono le sfide in Mitropa Cup. I rossoblù hanno affrontato formazioni austriache, battendole, in tutte le vittoriose avventure nella antenata delle coppe europee UEFA. Nel 1932 batté il First Vienna per accedere alla finale. Nel 1934, furono due gli incroci con l’Austria: ai quarti vittoria sul Rapid Vienna e in finale sull’Austria Vienna. Venendo a epoche più recenti, nel percorso verso il trionfo del 1961, i rossoblù vinsero nuovamente contro l’Austria Vienna. Ben più recente, sebbene lontano 35 anni, la vittoria con l’Admira Wacker nella Coppa UEFA 1990. I rossoblù rimontarono con Wass, Cabrini e Negro il 3-0 dell’andata in Austria, per poi superare il turno ai calci di rigore.

