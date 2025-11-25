Bologna-Salisburgo, dove vederla: Sky, NOW, DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta, streaming, probabili formazioni

Dopo l’ennesima vittoria in campionato, il Bologna dopo il pareggio ingeneroso contro il Brann torna in Europa League per la sfida contro il Salisburgo. Una gara importante per i rossoblù che cercano punti per scalare la zona delle prime 24 che passano al turno successivo.

Ma vediamo tutte le informazioni utili: tra cui le probabili formazioni della sfida e dove vederla in TV per i tanti che non potranno seguire il Bologna in casa dell’Udinese.

Bologna-Salisburgo: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Europa League, 5^ giornata;

Partita: Bologna-Salisburgo;

Data: giovedì 27 Novembre 2025;

Orario: 21:00;

Luogo: Stadio Renato Dall’Ara, Bologna;

Canale TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252;

Piattaforma streaming: NOW TV.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumí, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano.

SALISBURGO (4-2-3-1): Schlager; Lainer, Schuster, Rasmussen, Terzic; Bidstrup, Kjaergaard; Baidoo, Kitano, Bischoff; Vertessen. Allenatore: Thomas Letsch.

A che punto siamo?

Quinta giornata della League Phase di Europa League, il Bologna ospita al Dall’Ara il Salisburgo. La formazione di Vincenzo Italiano ha bisogno di trovare una vittoria per stare ampiamente dentro la zona che porta almeno ai playoff per accedere agli ottavi di finale.

La squadra bolognese deve ancora fare i conti con una dura situazione infortuni. Una piccola emergenza, parzialmente rientrata col rientro di Holm, ma comunque ancora presente. La squadra del tecnico di Karlsruhe però finora è stata in grado di reggere la situazione.

Di contro, gli austriaci hanno finora collezionato solo tre punti e sono virtualmente eliminati. Una situazione che impone una gara coraggiosa e aggressiva, di cui Ferguson e compagni possono e devono approfittare. Attenzione nella formazione di proprietà della RedBull a Maurits Kjaergaard, da tempo sotto osservazione dei rossoblù.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook