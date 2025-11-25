Radio Casteldebole – Emil Holm di nuovo in pista

Continua senza sosta il periodo positivo a Bologna. Dopo l’ottimo successo fuori casa con l’Udinese, che ha portato alle luci della ribalta un Tommaso Pobega ritrovato, i Rossoblù questa mattina esultano per un nuovo importante recupero. All’antivigilia della quinta giornata di Europa League, infatti, mister Italiano ha riaccolto in gruppo Emil Holm, tornato a disposizione a soli 7 giorni dall’infortunio rimediato in Nazionale con la sua Svezia.

Holm, infortunio smaltito

Vero, l’infortunio fin da subito non era sembrato troppo preoccupante. Un infortunio non strutturale che aveva i contorni più di un fastidio fisico che di una lesione vera e propria. Nonostante ciò, la precazione aveva, in quel caso, avuto la meglio, con lo staff medico che aveva stanziato il recupero dello svedese in circa 10 giorni. Un periodo che, come fortunatamente si è potuto vedere, non è stato rispettato, con “trattor Emil” che dopo una sola settimana è già tornato a completa disposizione di mister Italiano.

Nella seduta di oggi, infatti, il laterale Rossoblù si è unito ai compagni durante le esercitazioni tattiche con prove di conclusione a rete. Ancora in disparte Nicolò Cambiaghi, Jonathan Rowe e Remo Freuler, impegnati nelle rispettive sedute di recupero differenziato. Ancora terapie, infine, per Lukasz Skorupski.

In campo già giovedì?

Il dubbio, ora, riguarda il suo rientro in campo. Dopo aver saltato la trasferta di Udine, infatti, il numero 2 ora viaggia spedito verso la convocazione in Europa League, con una presenza dal primo minuto che resta però in dubbio. Il ballottaggio, in questo senso, rischia di essere a tre per ciò che riguarda la fascia destra. Odgaard e Bernardeschi, lasciati a riposo dal primo minuto sabato scorso, è infatti probabile che giocheranno dal primo minuto, con il posto sulla fascia destra che potrebbe essere lasciato nuovamente ad Orsolini.

Attenzione, però, alla duttilità di Nadir Zortea. Il laterale ex Cagliari, infatti, proprio lo scorso anno in terra sarda ha ricoperto più volte quel ruolo, con un bottino di sei reti all’attivo. Possibile, quindi, che per far rifiatare Orsolini mister Italiano provi questa soluzione, con Holm che si approprierebbe quindi del ruolo da terzino destro.

