Bologna-Salisburgo, le impressioni a caldo dei rossoblù

Vincenzo Italiano guida i suoi ragazzi alla prima vittoria europea tra le mura del Dall’Ara. Tre punti significativi e attesi, simbolo di una grande crescita e di un importante lavoro di squadra.

Le impressioni di Italiano dopo Bologna-Salisburgo

Punti che, a tratti, hanno tremato: «Sul 3-1 i ragazzi hanno abbassato l’attenzione e concesso conclusioni pericolose, ma ci può stare, anche perché tutto il resto è andato bene» ammette Italiano. Poi, diamo a Cesare quel che è di Cesare: «Abbiamo giocato una grande partita contro un avversario fastidiosissimo che ha creato grandi problemi ai nostri difensori, che infatti sono tutti stremati».

«Nessuno butta via la palla, tutti vogliono giocare anche a costo di prendersi qualche rischio, quindi se sei aggressivo puoi fare gol» dice il mister. Nonostante in alcune occasioni abbia richiamato la calma, gli undici rossoblù in campo non si sono mai fermati e hanno pressato gli avversari fino all’ultimo minuto.

Il ritorno europeo di Federico Bernardeschi

Una delle note liete è sicuramente il gol di Federico Bernardeschi, che aggiunge alla sua rinascita anche un tassello europeo: «Sta facendo quello switch che serve per tornare ad esprimersi nel calcio europeo» – conferma Italiano- «Sta tornando il grande giocatore che conosciamo». Dopo il ritorno al gol in Serie A, ecco anche quello in Europa League. Bernardeschi festeggia, sì, ma non perde mai di vista l’obiettivo: «L’importante è salire in classifica, aggiungere punti che fanno morale. Dobbiamo stare più attenti perché abbiamo concesso qualcosa di troppo, ma quello è un lavoro che parte da noi attaccanti». Poi due parole su Italiano, punto di riferimento per lui e per tutta la squadra: «Il mister ci dice sempre che dobbiamo difendere da piccoli e attaccare da grandi: questa è la nostra mentalità».

Le parole di Dominguez e Ravaglia

Quando mancavano una ventina di minuti al triplice fischio, Bernardeschi ha lasciato il posto a Benjamin Dominguez, atteso da tutti dopo l’inserimento last minute in lista Uefa. Ecco le sue parole: «Sono contentissimo per il mio esordio, ma soprattutto per la squadra perchè non era una partita facile. Il Salisburgo è una squadra forte, ma noi avevamo preparato bene la partita».

Infine, le parole di chi la partita l’ha decisa in numerose occasioni: Federico Ravaglia. Il numero 13 del Bologna ha protetto i tre punti in diverse riprese e ammette che quella contro il Salisburgo è stata una partita «strana»: «Tante occasioni nostre nel primo tempo, poi loro hanno fatto gol alla prima opportunità. Siamo stati sfortunati, ma nella ripresa siamo entrati in campo da squadra vera e indirizzato la partita sui binari giusti per prenderci la vittoria».

