Bologna-Salisburgo: Vitik cerca spazio, ma è difficile rinunciare ad Heggem

Mancano sempre meno ore a Bologna-Salisburgo. Vincenzo Italiano e i rossoblù sono alla ricerca della prima vittoria in casa e, questa sera, potranno contare sul calore dei 25000 tifosi presenti sugli spalti del Dall’Ara nonostante le bassissime temperature.

Contro il Salisburgo, ci saranno due principali novità in termine di formazione: la prima è il debutto nella competizione per Federico Ravaglia e la seconda è l’inserimento di Dominguez in lista UEFA che già quest’oggi potrebbe partire dal primo minuto.

Bologna-Salisburgo: tornerà Lucumí, al suo fianco è ballottaggio tra Heggem e Vitik

Per quanto riguarda la difesa, è sicuro Miranda sulla sinistra data la squalifica di Lykogiannis, mentre sulla destra, nonostante il recupero di Holm, partirà Zortea.

Al centro la situazione si fa più complicata. Sicuramente Italiano si affiderà a Lucumi, lasciato a riposo contro l’Udinese. Al suo fianco però, è duello aperto tra Torbjørn Heggem e Martin Vitik.

Il difensore ceco è alla ricerca di spazio: acquistato da Sartori come sostituto di Beukema, il classe 2003 è stato poi superato nelle gerarchie dal norvegese.

Heggem: affidabilità a cui è difficile rinunciare

Heggem, che sulla carta partiva in seconda posizione in quanto proveniente da un team di Championship, si è dimostrato in realtà una certezza. Non è infatti un caso che il classe 1999 sia titolarissimo nella Nazionale Norvegese, la stessa che si è già qualificata al Mondiale dando filo da torcere all’Italia.

Italiano ha trovato in Heggem un giocatore affidabilissimo: ha fisico, qualità nell’anticipare l’avversario e al momento, conta un solo cartellino giallo, preso in Europa League contro lo Steaua Bucarest.

In campionato ha giocato novanta minuti in tutte le gare, stando in panchina solo contro Roma e Torino. In Europa League invece, conta 45 minuti contro lo Steaua e tutta la gara contro il Brann.

Italiano non ha voluto fare a meno di lui nemmeno contro l’Udinese, nonostante il norvegese abbia fatto gli straordinari con la sua Nazionale. Al Bluenergy Stadium, Heggem è stato affiancato da Casale, che nonostante non calcasse il campo dalla prima all’Olimpico, ha fatto una super prestazione: sarà stata l’influenza del numero 14?

Italiano vuole coinvolgere tutti e il tour de force impone l’alternanza

In questo momento è difficile lasciare Heggem in panchina, ma è anche vero che il tour de force che affronterà il Bologna nel prossimo mese, con l’aggiunta di Coppa Italia e Supercoppa, impone l’alternanza. Sia per tutelarsi dagli infortuni, ma anche per garantire a tutti i felsinei di crescere e di dare il loro contributo.

Come ha rimarcato ieri Italiano in conferenza stampa, la rosa rossoblù non è soltanto lunga, ma è una rosa di qualità e tutti devono – e meritano – di essere coinvolti. D’altronde per quanto riguarda il reparto difensivo, il tecnico è in una botte di ferro: la difesa rossoblù è nei primi posti europei con solo 8 gol presi in campionato; una rete ogni 135 minuti giocati.

Bologna-Salisburgo: Vitik vuole la titolarità

Per questo motivo nella gara di stasera contro il Salisburgo, Italiano potrebbe puntare su Vitik, facendo riposare Heggem per la Cremonese. In Europa League, il ceco ha un minutaggio superiore rispetto al compagno di squadra, conta infatti 90 minuti contro Aston Villa e Friburgo e 45’ contro lo Steaua. In campionato invece, sono 5 le presenze (di cui 3 da titolare) e 7 le panchine.

