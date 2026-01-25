Quando si subisce gol da 15 partite consecutive, diventa disperatamente necessario farne, di reti. Ecco perché il Bologna di Santi Castro ha urgentemente bisogno della propria punta argentina, il Toto con il feeling con la porta avversaria, l’uomo la cui fantasia spesso parla con i piedi. Per chiudere una fase da incubo nel campionato il Bologna ha bisogno di un Atlante che si prenda sulle spalle il gruppo, e Castro, senza dubbio, può essere questa figura a suon di gol.

Castro, 7 gol finora

D’altronde, Santi è la punta, tra le tre a disposizione di Italiano, che ha segnato di più. 7 reti in tutto, con una decisiva per il passaggio del turno in Coppa Italia, e il resto il campionato. Diverso il discorso dell’Europa League, dove il mattatore, sempre parlando di punte, è Dallinga, mentre Castro è ancora a secco. Ma la fame vien mangiando, e chissà se seconda fase della competizione europea (alla quale il Bologna si è già qualificata) porterà con sé il primo hurrà per Castro. Ma focalizziamoci sul campionato.

Fermato contro il Celtic per una sindrome influenzale, l’argentino ha recuperato in fretta, rendendosi disponibile per la convocazione per la gara di oggi pomeriggio in casa del Genoa. Dietro di lui sta crescendo giorno dopo giorno la condizione di Ciro Immobile, un esempio per tutti in squadra, non solo per le punte, ma dal quale Santiago ha sempre ammesso di rubare con gli occhi tutto ciò che riesce, vista l’esperienza e l’attitudine dell’ex Galatasaray.

Verso il Genoa

Cosa aspettarci stasera? All’andata Castro fu l’uomo partita insieme a Orsolini, visto che il magic duo firmò una grande rimonta (2-1 finale) che fece sognare il Dall’Ara. Anche stasera non è difficile aspettarsi la centralità del Numero 9 nel gioco del mister, data la sua capacità di saper attaccare la profondità e di reggere il corpo a corpo con gli avversari. Castro vuole il posto da titolare, ma non ci è dato sapere, a oggi, se l’attaccante ha effettivamente 90′ nelle gambe. Anche a partita in corso, eventualmente, il contributo della punta sarà preziosissimo: anche da subentrato ha infatti saputo ferire. E ora il Bologna ha bisogno come non mai della sua garra e dei suoi gol.

Fonte: Dario Cervellato – Stadio

