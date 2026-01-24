Un Girone Fa – Contro il Genoa una vittoria in rimonta targata Castro e Orsolini

La Serie A 2025/2026 è arrivata al girone di ritorno ed ecco che torna Un Girone Fa, la rubrica che racconta com’è andata la partita d’andata: in questa puntata Bologna-Genoa, andata in scena il 20 settembre al Dall’Ara nel corso del quarto turno di campionato.

Quarta giornata di campionato, Bologna-Genoa 2-1: i rossoblù ribaltano l’iniziale svantaggio grazie a Castro e Orsolini (in gol in pieno recupero)

Domani pomeriggio alle 15 il Bologna è atteso a Marassi per sfidare il Genoa, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A. Dopo una serie di risultati negativi, tra cui la sconfitta casalinga subita contro la Fiorentina domenica scorsa, i felsinei hanno perso terreno in classifica: con 30 punti, gli uomini di Italiano sono ora ottavi e avranno bisogno di un successo per riavvicinarsi alla zona Europa. Dal canto loro, i grifoni di mister De Rossi sono sedicesimi con 20 punti e mireranno a conquistare punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione (adesso a meno tre).

Quella dello Stadio Luigi Ferraris di Genova, dunque, sarà una sfida dura e importante per entrambe le compagini, anche perché i genoani erano riusciti a mettere in grande difficoltà i felsinei nel match d’andata. In un pomeriggio di fine estate, nel corso del quarto turno di Serie A, il Genoa ancora allenato da Patrick Vieira arriva al Dall’Ara per affrontare un Bologna reduce da un inizio di campionato in sordina. Dopo un primo tempo senza particolari emozioni, gli ospiti passano in vantaggio all’ora di gioco grazie ad Ellertsson.

A questo punto scatta qualcosa nella mente dei giocatori rossoblù, che reagiscono allo svantaggio anche grazie al subentrato Cambiaghi: proprio lui mette l’assist per l’1-1 firmato Santi Castro, che riporta in carreggiata i suoi. Gli uomini di Italiano continuano ad assaltare la porta genoana fino a guadagnare, in pieno recupero, un calcio di rigore decisivo per poter ribaltare il risultato. Dal dischetto Orsolini non sbaglia e sigla il 2-1 finale con cui i rossoblù vanno a conquistare la vittoria in rimonta. Un ko pesante per il Genoa, che pochi giorni dopo esonera Vieira sostituendolo con l’attuale mister Daniele De Rossi.

Una vittoria al fotofinish di carattere e molto importante

La partita, tuttavia, viene ricordata anche per un altro motivo: nel corso di questa stagione, infatti, è la prima volta che il Bologna riesce a vincere dopo essere passato in svantaggio. Una caratteristica che in seguito si è radicata a fondo nella mentalità della squadra, capace di imprese simili in più di un’occasione. Ultimamente questo importante aspetto del gruppo rossoblù si è un po’ perso, ma Italiano è convinto che i suoi ragazzi abbiano tutte le carte in regola per ricominciare a fare bene.

