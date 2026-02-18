Bologna, Saputo rilancia: vuole ampliare il Galli e non solo. Il progetto

La notizia della delibera della giunta comunale che ha staccato la spina al progetto del restyling del Dall’Ara, ha colpito negativamente il Bologna e i suoi vertici. La decisione, come ben chiarito dall’AD Fenucci, non ha lasciato ovviamente buone sensazioni al club e alla sua proprietà.

Uno stop che ha cestinato 7 anni di lavoro e che, unito alla crisi della squadra, aveva fatto supporre un addio imminente di Saputo. Niente paura però. La delusione della proprietà è grande, ma ha creato solo voglia di rivalsa e ulteriore voglia di trovare un modo in cui il club possa prosperare anche senza passare (almeno per ora) dalla ristrutturazione del vecchio Dall’Ara e dalla costruzione di un nuovo stadio.

Il progetto dell’ampliamento e miglioramento del “Galli”

In queste settimane, il Bologna è impegnato a guardare al futuro e vorrebbe aumentare il proprio valore passando dal miglioramento delle proprie strutture. La principale è ovviamente il “Centro Tecnico Niccolò Galli” che, dal 1976, è il cuore pulsante dell’attività rossoblù.

Qui si allena la prima squadra, qui c’è la sede del club, qui si allena e gioca la Primavera e qualche altra formazione giovanile. Ma non tutta l’attività rossoblù è in via Casteldebole 10. Infatti, molte squadre vivono la loro “vita” calcistica lontano dalla sede principale del club. Qualcosa a cui la proprietà vuole porre rimedio. L’idea è infatti quella di ampliare, ammodernare e rendere ancora più polifunzionale il centro sportivo che è di proprietà del club. Già in queste settimane sono in corso trattative per i terreni adiacenti e nel prossimo futuro il progetto è quello di avere anche tutto il settore giovanile al Galli.

La nuova casa del Bologna femminile

Tra le squadre che giocano lontano da Casteldebole c’è anche la prima squadra femminile del Bologna. Al momento le ragazze giocano le loro partite casalinghe a Granarolo. E là, il club rossoblù ha intenzione di stabilire la propria formazione femminile.

Fallita l’idea di far diventare quello che sarebbe stato lo stadio provvisorio del Bologna al Caab, in attesa della ristrutturazione del Dall’Ara, la nuova casa del Bologna femminile, l’attenzione si sposta su Granarolo. Infatti la gestione dell’impianto comunale, gestito dal Granamica, sarà riassegnato con un bando a cui oltre alla società locale ha partecipato anche il Bologna. Il club, che ha risorse importanti, punta a ottenere la gestione dell’impianto e ha progetti importanti per migliorarlo. E, nei prossimi giorni, ci dovrebbe essere un incontro informale dove questi progetti verranno presentati al Comune.

