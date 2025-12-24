Bologna-Sassuolo: attesi 25mila tifosi per l’ultimo ballo dell’anno

Dalle dune del deserto e dagli altissimi grattacieli, si torna ai colli bolognesi e alla torre di Maratona. Dopo la finale di Supercoppa Italiana a Riyadh, il Bologna torna finalmente a casa e mette nel mirino il Sassuolo per la 17^ gara di campionato.

I felsinei non hanno ancora superato del tutto la delusione e l’amarezza della gara persa contro il Napoli e da un lato, meglio così. L’insoddisfazione per il trofeo perso per un soffio, sarà una motivazione in più per le altre competizioni, tra cui Europa League e Coppa Italia.

Bologna-Sassuolo: al Dall’Ara per l’ultima gara del 2025

Il Bologna cercherà di rialzarsi proprio contro la squadra di Fabio Grosso questa domenica alle ore 18. Se i bolognesi passeranno il Natale in allerta arancione, sembra che già a partire da Santo Stefano le piogge finiscano e per domenica è previsto sole tutto il giorno.

Complici le festività e un settore ospiti con ancora pochi biglietti venduti, non è previsto il tutto esaurito, ma è comunque attesa una soglia di 25mila spettatori.

2025, un anno da ricordare

I tifosi rossoblù ci tengono a ringraziare i felsinei per un anno a dir poco speciale, che rimarrà per sempre nella storia del club. 2025 che è iniziato con il saluto del Bologna alla Champions League (non prima di aver battuto il Borussia Dortmund) e che è terminato con la conquista della primissima finale di Supercoppa Italiana.

Come il Bologna è arrivato a Riyadh? Riportando sotto le Due Torri un trofeo che la città non vedeva da 51 anni: la Coppa Italia. Il 14 maggio scorso, una città intera si è mossa a Roma fino ad arrivare allo stadio Olimpico. Al 53’, quando Dan Ndoye ha segnato il gol della vittoria, sono state infinite le lacrime di commozione.

Bologna-Sassuolo: serve una vittoria dopo i due ko di fila al Dall’Ara

Anche la stagione 2025/26 è partita con il piede giusto. Il Bologna è attualmente sesto in classifica di Serie A, peccato solo per qualche punto perso anche a causa dell’emergenza infortuni.

Contro il Sassuolo, i tifosi rossoblù sperano anche di guidare i felsinei alla vittoria dopo i due ko consecutivi al Dall’Ara. Prima la sconfitta per 3-1 contro la Cremonese, poi quella con la Juventus (0-1) caratterizzata anche dal rosso di Heggem che non potrà quindi giocare domenica.

Al suo posto dovrebbe rientrare Vitik altrimenti, in caso il ceco non fosse ancora al massimo della condizione, si tornerà alla soluzione d’emergenza Lykogiannis.

