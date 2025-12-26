Il Bologna torna a giocare in Serie A con l’idea di riavvicinarsi alla zona Champions League e sulla sua strada troverà il Sassuolo. La squadra rossoblù di mister Vincenzo Italiano deve ripartire dagli aspetti positivi della doppia gara di Supercoppa, pur non avendo di fatto vinto nessuna delle due partite..

La gara contro i neroverdi non è da sottovalutare. La formazione di Fabio Grosso è la seconda tra le neo promosse di questo campionato di Serie A. Ecco dove vederla in tv e a che ora.

Bologna-Sassuolo: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Serie A, 17^ giornata;

Partita: Bologna-Sassuolo;

Data: domenica 28 dicembre 2025;

Orario: 18:00;

Luogo: Stadio Renato Dall’Ara, Bologna;

Canale TV: DAZN 1 su Sky;

Piattaforma streaming: DAZN.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Vitik, Lucumí, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.

A che punto siamo?

Il Bologna sfida il Sassuolo e la stanchezza. I rossoblù, dopo un tour de force tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, hanno giocato la doppia sfida di Supercoppa Italiana e tornano in Serie A alla ricerca di una rinnovata solidità.

I rossoblù in campionato, però, sono reduci da una brutta sconfitta contro la Juventus in casa. E soprattutto devono fare i conti con una serie di assenze importanti. Lista degli indisponibili che si è allungata anche in Arabia Saudita con l’infortunio di Federico Bernardeschi che si stava rivelando sempre più importante.

I neroverdi, invece, nell’ultima partita di campionato ha perso in casa contro il Torino, smorzando l’entusiasmo del pareggio contro il Milan. Il Sassuolo vuole riprendere la marcia contro il Bologna, ma come i rossoblù devono fare i conti con le assenze. Sono infatti tanti gli indisponibili in casa neroverde, compreso il capitano Domenico Berardi.

