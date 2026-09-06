Bologna-Sassuolo, Miranda pronto a tornare, Theate per l’esordio

Le parole di mister Tedesco in conferenza sono state un programma, ed erano anche corrette. Giocare bene aiuta a vincere per cui, anche se il successo a Bergamo non è arrivato, è logico riproporre una formazione molto simile. Così, come riporta Stefano Brunetti nel numero odierno di Stadio, i cambiamenti nell’undici titolare dovrebbero essere solo due, salvo sorprese dell’ultimo minuto.

Theate è pronto

L’attenzione principale è rivolta al reparto difensivo, dove il tecnico Domenico Tedesco sembra intenzionato a cambiare qualcosa rispetto alla seconda. La scelta più importante riguarda il ritorno dal primo minuto di Arthur Theate, pronto a riprendere il suo posto al centro della difesa dopo quattro anni di errabondo cammino per l’Europa.

Il belga dovrebbe essere affiancato da Skorupski tra i pali ed Heggem, mentre il connazionale Helland non è di certo pronto a darsi per vinto e sarà pronto a subentrare dalla panchina

Bologna, riecco il tuo Miranda

Sulle fasce ecco l’altro cambio sostanziale rispetto all’ultima uscita. Miranda è destinato a occupare la corsia di sinistra, mentre Holm potrebbe rigiocare in virtù della prova crescente di lunedì scorso. Anche se Zortea resta in agguato e non bisogna sottovalutarne l’impatto dal primo minuto.

A centrocampo e in attacco, invece, si va verso la conferma totale dei sei ottimi interpreti della New Balance Arena. Pobega, Ferguson, Odgaard, Cambiaghi e Piccoli affiancheranno Bernardeschi, certo della titolarità a causa del problema fisico accusato da Orsolini.

L’ascolano ritornerà tra tre settimane ma, almeno sugli esterni, i rossoblu sono ben coperti per ogni evenienza: anche senza il suo simbolo, il Bologna vuole ballare e far divertire i suoi tifosi. Magari portando a casa anche dei punti.

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