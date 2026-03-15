Sassuolo-Bologna: un derby giovane ma ricchissimo

Gli incontri al Mapei per molte società di A sono cosa recente. D’altronde, il Sassuolo è salito al vertice del calcio italiano in pochissimo tempo e, soprattutto, relativamente di recente. La stessa cosa vale per il Bologna, che incontrò i neroverdi per la prima volta nel 2012, anno storico per gli avversari.

Oggi la sfida toccherà il ventiduesimo episodio, di cui, ovviamente, undici giocati a Reggio Emilia e undici nel cuore del Renato Dall’Ara. Se vi sembra di sentir descrivere una sfida con pochi spunti, però, vi sbagliate di grosso (no, non Fabio). Nella storia, infatti, lo scontro ha regalato grandi emozioni a ciascuna delle due società. Anche se, e va detto, i due migliori marcatori del confronto (Caputo e Berardi) hanno punito sempre Skorupski e Mirante.

L’ultimo capolavoro di Zirkzee

L’ultima volta che il campionato di Serie A ha visto il Bologna raggiungere il Mapei Stadium risale a due anni e mezzo fa, quando Joshua Zirkzee ci regalò una delle sue abituali perle. Da allora sono cambiate tante cose: i rossoblu han vinto una Coppa Italia e raggiunto la Champions, mentre la squadra di Grosso ha dovuto affrontare il campionato cadetto. Eppure, il loro campione Mimmo Berardi è ancora lì e, quando ha segnato ai felsinei, il Sassuolo ha ottenuto almeno un punto. E l’evento si è ripetuto ben cinque volte.

Sassuolo-Bologna: un derby moderno

Quanto vedremo oggi, con un’accesa lotta per l’ottavo posto tutta da consumare, è del tutto rilevante per ridefinire la geografia calcistica della nostra regione. Oltre ai rossoblu che, tolta la crisi, sono comunque in ascesa storica, anche Parma e Sassuolo stanno cercando di crescere con allenatori giovani e idee vincenti. L’idea di squadra “verde” si è diffusa a vista d’occhio per l’Emilia, e ormai la Sport Valley sta tornando ad essere anche una “Football Valley”. Speriamo che i rossoblu restino i pionieri e capostipiti di questo fenomeno: in questo senso grandi risposte ci arriveranno oggi.

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