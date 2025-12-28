Bologna-Sassuolo: scelte obbligate per Italiano

Ci sono dei punti da conquistare, senza guardare in faccia a nessuno. Questo Italiano lo sa benissimo, e il suo Bologna è pronto ad affrontare la gara di oggi con grande intensità, nonostante i parecchi assenti. Si, perché se rientrano Freuler e Casale tra i convocati, è altrettanto vero che nessuno dei due ha i novanta minuti nelle gambe. In più, mancheranno Cambiaghi, colpito dall’influenza, e Berna, la cui operazione alla clavicola è andata a buon fine.

La probabile formazione del Bologna

Viste le due nuove assenze, sulla trequarti dovrebbero partire come titolari Rowe e Orsolini assieme a Fabbian: Dominguez e Odgaard saranno pronti a subentrare come arma in più. Davanti, invece, Castro e Dallinga resteranno in ballottaggio fino all’ultimo. In mediana sono pronti Moro e Pobega, mentre la difesa sarà retta da Miranda, Vitik, Lucumi e uno tra Holm e Zortea. Tra i pali, conferma per Ravaglia.

La coppia che ci si aspettava

Lucumi-Vitik è la coppia che, nelle idee iniziali di chi il mercato lo ha fatto, sarebbe dovuta essere titolare fin dalle prime giornate. Solo che, come tutti sanno, si è intromesso il terzo, Heggem, oggi fuori per squalifica. Ecco che il ceco avrà finalmente la sua occasione per riguadagnare terreno e ristabilire, come due anni fa, una gerarchia mobile tra tre centrali interscambiabili. Il Sassuolo è un’opportunità: ora sta a Martin sfruttarla.

Fonte: il Resto del Carlino, Marcello Giordano

