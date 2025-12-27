Vitik torna in campo

Dopo un mese esatto (qualche ora in più per essere precisi), Martin Vitik potrebbe tornare in campo domani, per il derby contro il Sassuolo al Dall’Ara. Il giovane difensore ceco manca in campo dal 27 novembre scorso, quando subentrò per venti minuti nella partita contro il Salisburgo. Nella sfida contro i biancoverdi mancheranno Heggem e Casale: il primo è squalificato mentre il secondo è fermo per infortunio. Le ipotesi per completare il pacchetto difensivo di mister Italiano sono limitate. La più logica è Vitik in campo dal primo minuto; occhio alle sorprese però, e a chi quel ruolo può ricoprirlo adattandosi: Lykogiannis o De Silvestri.

Il difensore a caccia del riscatto

L’avventura con i rossoblù ha avuto, fin qui, un duplice aspetto. Un inizio ottimo, considerando la struttura fisica e l’età del calciatore; un cammino incerto per posizionamento in campo ed inesperienza. Il nazionale della Repubblica Ceca è andato in Arabia Saudita con i compagni per giocarsi il trofeo della Supercoppa Italiana. Italiano non lo ha utilizzato, vuoi per aver trovato una coppia difensiva solida ed affidabile (Lucumì ed Heggem), e contemporaneamente, perché la lesione all’adduttore destro occorsa a Vitik all’inizio di dicembre non è un infortunio da sottovalutare.

L’ultima partita giocata da titolare risale al 29 ottobre, quando il Bologna impattò contro il Torino in casa. Finì 0-0 e domani si potrebbe rivedere il baluardo difensivo che disinnescò i granata in quella serata di fine mese: Lucumì e Vitik. La rifinitura di oggi potrebbe aver mostrato qualche certezza o speranza in più. Il giovane difensore rossoblù vuole lasciarsi alle spalle un periodo negativo. E quale miglior modo di farlo, se non nel rettangolo di gioco, in un derby su cui il Bologna punta tutte le sue fiches?

Fonte: Stefano Brunetti, Stadio

