L’occhio sui giovani ha da sempre contraddistinto il Bologna, almeno nell’era moderna. Solo che, fino a qualche anno fa, i talenti crescevano in rossoblu per poi andarsene altrove. Svanberg, Hickey, Theate e Schouten sono gli esempi più rumorosi dell’esodo che ha contraddistinto la prima era Saputo. Poi, col tempo, qualcosa è cambiato. Con i risultasti straordinari delle ultime due stagioni, i felsinei hanno guadagnato fama e sono una meta desiderabile a tutti gli effetti. Perché a quell’attenzione immutata verso la crescita si è aggiunta la possibilità di calcare palcoscenici importanti. Così, nella prossima sessione di calciomercato, potrebbe muoversi verso Casteldebole un talentuosissimo attaccante ex PSG, Oumar Camara.

Da Parigi al Portogallo

Dribblatore tecnicissimo, finalizzatore di classe e rapidissima minaccia alle difese, Oumar Camara è nato diciotto anni fa in Francia, ma ha chiare origini maliane. Dal 2020 ha iniziato a giocare per il settore giovanile del PSG, dove è passato pure un certo Xavi Simons, ora al Tottenham, e ha affinato sempre di più le sue doti come passatore (quest’anno ha più dell’83% di precisione nei lanci) e interdittore. Grazie alla sua agilità ruba e intercetta parecchi palloni (in stagione è già a quota 20), pur perdende pochissimi, e può occupare qualsiasi posizione nel fronte offensivo, un pò come l’Odgaard degli inizi. Nonostante il metro e settantasei di altezza, lotta molto bene anche di testa, fondamentale grazie al quale ha vinto quasi il 50% dei contrasti aerei.

Segnale argentino

Nonostante un valore di mercato risicato che oscilla attorno al milione di euro, pare che la dirigenza rossoblu abbia apprezzato la scelta del ragazzo di lanciarsi in un campionato per “grandi” a neppure diciotto anni. Dunque, come riporta il giornalista Nicolò Schira, in questi giorni i felsinei starebbero pensando di intavolare delle trattative col Vitoria. Poi, cosa accadrebbe? Probabilmente il ragazzo andrebbe in prestito fino a fine stagione, forse restando proprio al Guimaraes, per poi giocarsi le sue carte a Bologna. Oppure, caso da tenere in considerazione, Sartori e il suo team si stanno mettendo all’opera per sopperire a un’eventuale partenza di Dominguez. L’argentino vorrebbe trovare più spazio, anche se con Cambiaghi e Rowe la via è occlusa: la dirigenza lo accontenterà proprio a gennaio?

