L’AIA ha ufficializzato la squadra arbitrale per Bologna-Sassuolo, sfida valida per la 17ª giornata di Serie A, in programma domenica 28 dicembre alle ore 18.00 allo stadio Dall’Ara. A dirigere il derby emiliano sarà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, arbitro che negli ultimi anni ha maturato una solida esperienza nella massima serie e che il Bologna ha già incrociato in più occasioni.

Bologna-Sassuolo, il resto della squadra arbitrale

A coadiuvare Sacchi ci saranno gli assistenti Politi e Ricci, mentre Feliciani ricoprirà il ruolo di quarto uomo. In sala VAR opererà Di Paolo, con Nasca come AVAR: una coppia di grande esperienza, chiamata a gestire un match che, per intensità e posta in palio, potrebbe richiedere interventi rapidi e letture chiare nelle situazioni più delicate.

Per il Bologna di Italiano si tratta di un incrocio arbitrale di buon livello, con una squadra designata che unisce continuità, conoscenza del campionato e affidabilità. Un dettaglio non secondario in una gara che arriva in un momento cruciale della stagione rossoblù.

