Bologna, seconda partita a secco: Tedesco perde Orsolini

Seconda sconfitta, ancora senza segnare. Il Bologna esce dalla New Balance Arena senza punti e con tanti rimpianti, dettati soprattutto dalle occasioni mancate in attacco. Alla fine, l’Atalanta ha trovato il gol allo scadere con una conclusione quasi velleitaria di Samardzic. Skorupski non senza colpe, ma non è questo il punto. La rete dell’ex Udinese arriva al termine di una partita che i rossoblù hanno dominato e in cui hanno prodotto nettamente più occasioni dei loro avversari. Tuttavia, senza mai riuscire a superare un grande Carnesecchi.

Atalanta-Bologna, più occasioni per i rossoblù

Tedesco ha puntato ancora una volta su Roberto Piccoli dal 1’, supportato da Bernardeschi (l’esperimento come mezzala sembra già finito) a destra e Cambiaghi a sinistra. Il numero 10 è lo stesso che ha concluso l’ultima stagione, mentre il suo compagno sull’altra corsia un po’ irruente. Ma è il centravanti ex Fiorentina che ha sprecato le occasioni che gli sono arrivate. Nel secondo tempo l’allenatore rossoblù ha inserito Dovbyk e Orsolini, il quale è stato costretto a uscire 20’ dopo per un risentimento ai flessori. Parlando dell’ucraino, non è sembrato ancora nella condizione migliore, anche se alcuni palloni è riuscito a gestirli con delle sponde o provando a superare la marcatura a uomo di Kossounou.

Dopo il gol di Samardzic, l’Atalanta aveva totalizzato appena 0.15 xG, a differenza dell’1,05 del Bologna. Non è giusto parlare di emergenza in attacco, siamo solo alla seconda giornata. Resta il fatto che l’attacco risulti il reparto su cui Tedesco dovrà lavorare maggiormente nei prossimi allenamenti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook