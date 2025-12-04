Bologna, senti Cuesta: «Il Bologna è una grande realtà del calcio italiano»

Stasera, alle ore ore 18.00, andrà in scena l’ottavo di finale di Coppa Italia tra Bologna e Parma. Il derby emiliano, sarà crocevia importante per entrambi i club: il Bologna vuole difendere la coccarda sul petto ed il titolo in bacheca; il Parma cerca di destreggiarsi in seguito ad un avvio di stagione, tutt’altro che positivo. Ha parlato in conferenza stampa, il giovanissimo allenatore dei ducali, Carlos Cuesta (ex collaboratore tecnico di Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal): «Andiamo a Bologna per fare una grande prestazione e con la voglia di passare il turno. Il Bologna è un club che ha fatto un lavoro splendido. Noi dobbiamo concentrarci su noi stessi e pensare di crescere step by step».

Storia a confronto

Quella odierna sarà la 300esima partita per i rossoblù nella competizione; sarà anche il primo derby in Coppa Italia giocato al Dall’Ara. L’unico e altro precedente tra le due formazioni è datato 1 settembre 1985: al Tardini finì 0-0; il Bologna affrontava la serie B, con Carlo Mazzone in panchina. L’ultimo confronto tra ducali e rossoblù è recente: 1-3 a domicilio dei ragazzi di Vincenzo Italiano. Sono 50 in totale, i precedente tra crociati e felsinei: il Bologna ha ottenuto 15 vittorie, 22 pareggi e 13 sconfitte. Il derby della Via Emilia, nonostante non sia il più sentito, per via delle rivalità, è sicuramente dotato di equilibrio. Entrambi i club hanno vinto per tre volte la Coppa Italia. Una storia nobile a confronto: un derby che vale quel che vale.

Fonte: Resto del Carlino

