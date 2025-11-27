Bologna, senti Ulivieri: «Italiano è il miglior allenatore per il Bologna»

Renzo Ulivieri, direttore della scuola allenatori della FIGC (tra le altre cose), ha rilasciato un’intervista al Corriere di Bologna. L’argomento, neanche a dirlo, il momento magico che stanno vivendo i rossoblù e, di riflesso, un’intera tifoseria. «A vederla giocare è al posto suo. La qualità del gioco è evidente, per cui mi sembra logico che sia lì in classifica», dice Ulivieri. Incensa tanto l’allenatore, quanto i giocatori; ma i veri artefici, che hanno assemblato il puzzle, sono da ricercarsi altrove.

La società

«Alla base di tutto c’è la società, che fa le scelte iniziali. Sono ormai tre anni che va avanti così. Ha fatto un grande acquisto a prendere il direttore Sartori, che trova sempre giocatori ‘boni’, di prospettiva, pagandoli poco, e che poi prende Italiano, uno capace di valorizzarli. I rossoblù ora sono richiesti e appetiti.» Ulivieri giudica in maniera estremamente positiva la linea societaria: dotata di progettualità e abilità, capace di attrarre chi, ha permesso una crescita esponenziale della squadra. Al mister originario di San Miniato, viene poi domandato se questo Bologna è bello da vedersi in campo. «Sicuramente, è bello da vedere, poi è chiaro che la squadra ha anche dei momenti meno brillanti, di sofferenza, ma poi viene fuori e arriva il risultato. In ogni caso offre sempre cose belle.»

I giocatori ed i prossimi impegni

Su Vincenzo Italiano, Renzo Ulivieri, esprime pensieri di profondo apprezzamento e stima: «Se c’è questa uniformità, questa crescita continua, non può che venire dal lavoro dell’allenatore. Punto. Lui è ad alto livello e io dico che è il miglior allenatore per il Bologna di oggi». Aggiunge velocemente sui calciatori: «Il Bologna magari ha giocatori meno di nome, ma sono grandi di fatto e soprattutto hanno l’umiltà giusta»; Ulivieri non vede grosse insidie all’orizzonte, da qui in avanti. Tutt’altro: crede fermamente nei rossoblù. «Se si guarda l’anno scorso e questo ultimo periodo è in ascesa: ci sta che vada anche più su e più avanti in coppa. Non temo afflosciamenti, è successo l’anno scorso dopo la Coppa Italia, ma ora non ci sono feste.» Un’ultima battuta sui prossimi impegni contro Salisburgo e Cremonese: «Il Bologna le giocherà per vincerle entrambe. Partite difficili ma si può fare».

Fonte: Fernando Pellerano, Corriere di Bologna

