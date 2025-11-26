Italiano pre Bologna-Salisburgo: «Torna Holm, dobbiamo essere attenti»

Alla vigilia del fondamentale impegno europeo contro il Salisburgo, Vincenzo Italiano si è presentato alla consueta conferenza stampa per rispondere ai dubbi dei giornalisti. Tra i temi discussi lo stato di forma e, soprattutto, le lezioni che gli avversari odierni, esperti in campo internazionale, possono dare ai rossoblu.

Sul Salisburgo…

«Non si conoscono mai abastanza gli avversari che si affrontano finchè non ci giochi contro. Li abbiamo studiati in video, sono forti e giovani, con tante qualità. Il nostro obiettivo è qualificarci e per farlo abbiamo bisogno di raccogliere quanti più punti possibili nelle sfide che restano in casa, spinti dall’appoggio del nostro pubblico. Dobbiamo metterci attenzione e concentrazione».

Siete più preoccupati dall’avversario o da voi stessi?

«Bisogna sempre avere un occhio di riguardo per l’avversario, se non lo si conosce si va incontro a sorprese sgradite. Dobbiamo mettere in campo la nostra consapevolezza, lavorando al massimo della concentrazione».

Perché hai scelto di mettere Benja Dominguez in lista?

«Abbiamo aspettato fino alla fine per capire quali infortunati avremmo recuperato. Torna Holm, così abbiamo preferito Dominguez a De Silvestri, l’altra opzione che avevamo in mente. Credo che i soli Orsolini e Bernardeschi come esterni non bastino, così abbiamo voluto introdurre un’opzione in più».

Castro o Dallinga: chi è più adatto a superare il Salisburgo?

«Dallinga è molto bravo ad attaccare in profondità, Castro ha il sacrificio innato, sa lavorare molto bene contro i difensori avversari venendo incontro e giocando con la squadra. Io vorrei vederli entrambi sorridenti e felici, non avremo il centravanti che fa 30 gol ma tutti e due stanno contribuendo e sono soddisfatto di ciò che ci stanno dando. A volte le rotazioni sono obbligate, in altre circostanze dipendono dai dettagli».

Cosa serve per mantenere il livello?

«Loro si qualificano alle coppe da 20 anni, hanno grande esperienza. Dobbiamo giocare ancora qualche stagione a questi livelli, è il sogno del presidente e di tutta la società. Vogliamo lottare per rimanere in zone di classifica che ci consentano di giocare ancora le Coppe nelle prossime stagioni».

Gli elogi possono distrarre: come li affrontate?

«Noi vogliamo dare sempre il massimo per allontanare i momenti negativi. Abbiamo una bella classifica e stiamo ottenendo sia buone prestazioni che ottimi risultati. Ogni partita però va archiviata per ripartire da zero e se le squadre sono a immagine e somiglianza degli allenatori, state sicuri che i giocatori rimarranno umili. Arriveranno anche i periodi di crisi e lì non dovremo perdere le nostre certezze».

