Bologna senza slancio: un ritorno al passato che preoccupa

Come riportato oggi dal giornalista Emilio Marrese su Stadio, la severa sconfitta per 1-0 subita dal Bologna in casa del Napoli non rappresenta soltanto un normale e accettabile incidente di percorso, ma un vero e proprio ritorno a dinamiche passate che tutti speravano di aver superato.

La prestazione offerta dalla squadra appare avvilente e preoccupante soprattutto in un’ottica futura, dal momento che sembra riaffiorare la vecchia e cattiva abitudine di accontentarsi, di allargare le braccia davanti alla superiorità tecnica dei rispettivi avversari di turno. La formazione felsinea, scesa in campo senza mordente, sembra essere scivolata nuovamente in quella mediocrità e rassegnazione che sembravano ormai un lontano ricordo.

La regressione delle prestazioni

Negli ultimi anni, i tifosi rossoblù si erano abituati a ben altri standard qualitativi e caratteriali. Affrontare il Napoli a viso aperto o giocarsela alla pari non era più un’utopia irraggiungibile. Invece, la squadra attuale è apparsa tremendamente contratta e priva di personalità, mostrando una preoccupante regressione delle prestazioni su tutti i fronti del campo di gioco.

Anche i risultati altalenanti ottenuti contro avversarie sulla carta ampiamente alla portata, come il recente pareggio nel Derby Emiliano col Sassuolo, confermano impietosamente un trend negativo e discontinuo del Bologna. La mancanza costante di spunti, personalità e di un atteggiamento propositivo rischia di rendere il gruppo incredibilmente vulnerabile durante tutto l’arco della stagione sportiva in corso.

Bologna: limiti e prospettive future

Analizzando attentamente la rosa attualmente a disposizione, emergono evidenti limiti strutturali e di organico. Nonostante l’impegno lodevole di elementi ordinati, l’assenza totale di giocatori dal profilo superiore penalizza fortemente il rendimento del collettivo.

L’organico a disposizione dei rossoblù appare oggettivamente inferiore rispetto al recente passato e la gestione del mercato estivo ha lasciato lacune importanti, ulteriormente acuite da assenze pesanti come quelle di Orsolini e Dovbyk. Tuttavia, attenuanti come gli infortuni non possono giustificare un’involuzione identitaria così marcata e generalizzata.

Il tecnico felsineo ha ora il gravoso e difficile compito di trovare soluzioni tattiche e caratteriali adeguate per invertire la rotta. La squadra non può assolutamente permettersi di pensare in piccolo o di accettare passivamente una dimensione mediocre: serve una scossa immediata e collettiva per ritrovare urgentemente identità, coraggio e ambizione.

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