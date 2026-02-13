Bologna, settore ospiti “fantasma” a Torino

Domenica alle 18:00 il Bologna scenderà sul campo dell’Olimpico Grande di Torino per affrontare la formazione granata di Marco Baroni. Una trasferta che vale 3 punti importantissimi: vincere per rimanere ancorati al treno, seppur ormai lontano, perdere per rischiare di leggere la voce “Bologna” in tredicesima posizione. Quel giorno più che mai sarebbe necessario il calore dei tifosi rossoblù, se non fosse per il divieto di trasferta che ancora blocca i più appassionati.

Torino-Bologna: il divieto dice no ai tifosi rossoblù

Alla luce dei pregressi divieti del Viminale, l’acquisto di biglietti per la trasferta di domenica contro il Torino è vietato ai residenti di Bologna e provincia in tutti i settori dello stadio. Motivo per cui saranno circa una quarantina i tifosi rossoblù presenti domenica, tutti di fuori provincia. Se questo è un problema legato unicamente alle trasferte, ecco che però ne sorge uno altrettanto allarmante che riguarda le partite casalinghe. Dopo i soli 17.249 paganti nella triste notte dei quarti di Coppa Italia con la Lazio, riuscirà il Dall’Ara a riempirsi per il play-off di Europa League contro il Brann?

Verso i play-off di Europa League: come reagiranno i tifosi del Bologna?

Giovedì 26 febbraio alle ore 21:00 il Bologna scenderà in campo per la gara di ritorno dello spareggio che vale l’accesso agli ottavi di finale. Dati ufficiali il club non ne ha ancora comunicati, se non una curva Bulgarelli prossima al sold out. Giusto una settimana prima si disputerà la gara da di andata a Bergen, dove le temperature scenderanno sotto zero. Non basta il termometro in negativo a fermare i tifosi del Bologna: sono già 400 i biglietti venduti nel settore ospiti del Brann Stadion, anche se, per onor del vero, a disposizione ce ne sono poco più della metà.

(Fonte: Il Resto del Carlino)

