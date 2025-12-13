Bologna si gode il suo Mo(d)ric

La nazionalità non mente. E c’è anche quell’allitterazione nei cognomi. Luka Modric: miglior centrocampista al mondo, riconosciuto dal pallone d’oro nel 2018. Nikola Moro: stessa posizione in campo, quest’anno prestazioni sempre migliori fino a quella perfetta contro il Celta Vigo. E sotto le due torri si sente qualcuno chiamarlo “Moric”.

Moro a Bologna: la fiducia di Italiano è stata ripagata

Quest’estate sono state diverse le squadre interessate a Nikola Moro. Italiano ha risposto a tutte di no: il croato era parte dei suoi piani. Un elemento fondamentale di quella rosa lunga e di qualità che è necessaria per le rotazioni vincenti del mister.

Dopo l’infortunio del titolarissimo Freuler, è rimasto vacante un posto a centrocampo. Moro e i compagni di reparto sono stati chiamati a far dimenticare l’assenza. E il croato ha risposto «pronto». Ha colto l’occasione per sfoggiare certe prestazioni che lo fanno apparire irrinunciabile.

L’ultima, contro il Celta Vigo in Europa League. Le statistiche di Moro sono tutte positive: 60 passaggi riusciti su 62 e 100% di precisione nei lanci lunghi. Propositivo in attacco con due conclusioni, una che fiora il palo. Efficace in difesa vincendo contrasti e duelli.

Moro e Modric

Nikola e Luka si incontrano solo nella Nazionale Croata. Con i club mai finora. Agli inizi di Moro, mentre lui entrava alle giovanili della Dinamo Zagabria, Modric stava lasciando il club diretto in Premier League.

Ora che anche Modric è approdato in Serie A, potremmo vederli da avversari. Alla prima possibile occasione – Milan-Bologna a settembre- Moro è rimasto in panchina. Ma la sfida tra le due squadre, e stavolta magari anche tra i due croati, si rinnoverà nel girone di ritorno. E allora sarebbe confronto diretto tra Modric e Moric.

Fonte: Dario Cervellati, Stadio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook