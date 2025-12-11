Bologna FC
Celta-Bologna (1-2), Moro: «Giocare per questa città è un orgoglio»
Capitano rossoblù per una notte: «I tifosi fanno così tanti chilometri, tutti lavorano e hanno obblighi, però sono sempre con noi e vogliamo farli felici»
Il Bologna completa la remuntada sul Celta Vigo grazie alla prima doppietta di Federico Bernardeschi. Un dominio totale dei rossoblù, che aggiungono tre preziosissimi punti alla scalata in Europa League. A guidare il gruppo, Nikola Moro in una versione inedita: quella di capitano, a festeggiare le 100 presenze col Bologna. Ecco il suo commento al termine della gara.
Le parole di Nikola Moro dopo Celta Vigo-Bologna (1-2)
«È un orgoglio giocare cento partite in questa squadra, per questa città, una cosa incredibile. Sono felice di essere uno dei capitani, oggi ero proprio io. Ma ognuno di noi è importante in egual modo».
Una battuta sulle assenze
«Si vede che mancano dei giocatori, ma noi andiamo avanti, non abbassiamo il ritmo: questa è la nostra forza».
La curva del Bologna dedica un coro a Nikola Moro
«Posso dire solo grazie. Non è facile venire qui, fare così tanti chilometri, tutti lavorano e hanno obblighi, però sono sempre con noi e vogliamo farli felici».
Gli obiettivi stagionali del Bologna
«Il nostro obiettivo è vincere le partite, quindi se continuiamo così possiamo arrivare nelle prime otto. Ne mancano due, ci sono ancora sei punti in ballo e li vogliamo prendere. Anche in campionato dobbiamo giocare bene e vincere, ma pensiamo una partita alla volta».
