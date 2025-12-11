Celta-Bologna (1-2), Moro: «Giocare per questa città è un orgoglio»

Il Bologna completa la remuntada sul Celta Vigo grazie alla prima doppietta di Federico Bernardeschi. Un dominio totale dei rossoblù, che aggiungono tre preziosissimi punti alla scalata in Europa League. A guidare il gruppo, Nikola Moro in una versione inedita: quella di capitano, a festeggiare le 100 presenze col Bologna. Ecco il suo commento al termine della gara.

Le parole di Nikola Moro dopo Celta Vigo-Bologna (1-2)

«È un orgoglio giocare cento partite in questa squadra, per questa città, una cosa incredibile. Sono felice di essere uno dei capitani, oggi ero proprio io. Ma ognuno di noi è importante in egual modo».

Una battuta sulle assenze

«Si vede che mancano dei giocatori, ma noi andiamo avanti, non abbassiamo il ritmo: questa è la nostra forza».

La curva del Bologna dedica un coro a Nikola Moro

«Posso dire solo grazie. Non è facile venire qui, fare così tanti chilometri, tutti lavorano e hanno obblighi, però sono sempre con noi e vogliamo farli felici».

Gli obiettivi stagionali del Bologna

«Il nostro obiettivo è vincere le partite, quindi se continuiamo così possiamo arrivare nelle prime otto. Ne mancano due, ci sono ancora sei punti in ballo e li vogliamo prendere. Anche in campionato dobbiamo giocare bene e vincere, ma pensiamo una partita alla volta».

