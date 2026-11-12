Bologna, uno Skorupski sugli scudi: si torna sul mercato per un altro estremo difensore?

Tutti tornano, si dice spesso. Di solito è riferito proprio fisicamente, da un’altra meta. Il Bologna, invece, non ha mai visto partire Lukasz Skorupski, ma di certo lo ha visto tornare quello che ha sempre conosciuto. Il polacco, dopo un inizio difficoltoso, nelle ultime uscite ha ripreso ad essere decisivo tra i pali, portando punti con le sue parate. Sul calciomercato il Bologna, ora, cercherà ancora un portiere? Può essere, ma più terzo che primo.

Bologna, Lukasz Skorupski è quello di sempre

Se lo sarà detto anche lui, dopo le parate di San Siro prima, e al Dall’Ara contro il Monza poi. Le partite che hanno fatto dire a tutto il mondo Bologna che Lukasz Skorupski è tornato ad essere decisivo. È tornato ad essere, semplicemente, il giocatore che tutti hanno sempre conosciuto. E non quello intriso di indecisione delle prime giornate, che ahi lui ha fatto perdere ai Rossoblù punti preziosi.

No, Lukasz è stato uno che negli ultimi anni guardava la storia dall’altra parte: dalla parte di chi i punti li faceva guadaganre e le partite vincere. Ed è proprio questo il caso di Monza e Parma, ad esempio: poche parate, ma salvifiche ai fini del risultato finale. E uno Skorupski che, finalmente, si sente quello di sempre. Non è stato facile, e lo ha fatto capire: ora però è tutto alla spalle.

Calciomercato: il Bologna cercherà ancora un portiere? Non un primo…

Ormai le gerarchie sembrano definite: Lukasz Skorupski si è ripreso i gradi da titolare, Massimo Pessina c’è ed è dietro di lui, all’occorrenza. Ma Claudio Beneforti, sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – Stadio, lancia l’idea che i Rossoblù non si siano tolti il pensiero di un intervento sul calciomercato per rinforzare il reparto portieri del Bologna.

Il ragionamento di Beneforti si basa anche sulla tenuta fisica del polacco, che lo scorso anno è stato ai box per più settimane in un paio di occasioni. E quindi sul calciomercato il Bologna potrebbe andare alla ricerca di un profilo che possa poi far parte delle gerarchie stabilite, ma anche all’occorrenza essere pronto all’uso in caso di guai. Un terzo portiere, che possa fare anche il secondo. Sono solo ipotesi, visto che comunque la lista è al completo, sottolinea Beneforti, e quindi serve un’uscita: certo è che l’area tecnica Rossoblù potrebbe ragionare guardando anche più in là di oggi.

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