Bologna, stupisci ancora! Contro la Juve serve un’altra impresa

Dopo solo 72 ore dalla pioggia incessante dello stadio Balaídos, questa sera il Bologna torna a giocare in casa al Dall’Ara. Poco riposo nelle gambe, ma tanta motivazione: oggi ad attendere i rossoblù c’è la Juventus di Luciano Spalletti.

Bologna-Juventus: l’ultima vittoria dei rossoblù risale al 1998

Vincere contro la Juventus in casa sembra ormai un’impresa irrealizzabile. Una profezia, destinata a non rompersi mai. L’ultima vittoria del Bologna al Dall’Ara contro la Vecchia Signora infatti, risale al 29 novembre 1998 quando Paramatti, Signori e Fontolan firmarono lo schiacciante 3-0.

Sono passati 27 anni da quel giorno e sembra quasi impossibile per il Bologna ottenere tre punti. Ma del resto, è anche vero che solo quest’anno sembrava impossibile vincere con il Napoli e giovedì contro il Celta Vigo in trasferta.

Eppure, i rossoblù hanno stupito in entrambi i casi e in molti altri ancora negli ultimi anni. Questa squadra, se concentrata e mossa dalla giusta determinazione può fare cose grandi, anche le più impossibili.

Italiano dal canto suo, ha battuto la Juventus una sola volta in carriera. Era il 2022 e il tecnico sedeva sulla panchina della Fiorentina che sconfisse i bianconeri di Max Allegri per 2-0. Proprio quel giorno, Federico Bernardeschi giocò l’ ultima delle sue 183 gare con la maglia della Juventus.

I dati sono a favore dei rossoblù

L’attuale Juventus è un avversario alla portata del Bologna, nonostante Spalletti abbia saputo rianimare i bianconeri alzando la media punti a partita di 1,6 rispetto al’1,5 di Igor Tudor.

Un dato deve rincuorare i rossoblù: quello dei gol fatti e subiti. In 14 giornate di campionato il Bologna è a quota 23 reti segnati contro i 12 bianconeri; mentre ne ha subite 12 rispetto alle 14 della sua avversaria.

Anche le gare in Europa sorridono al Bologna, che in Europa League dopo 6 giornate detiene 11 punti, contro i 9 raccolti dalla Juventus in Champions.

Bologna, credici e scrivi un’altra pagina di storia

Ma come ben sappiamo, per stabilire il risultato di una gara non bastano i numeri. Bologna-Juventus si è sempre giocata su binari emotivi, oltre che tecnici.

Il Bologna è ancora in emergenza infortuni, ma la carica ottenuta dopo la vittoria in Galizia ha fatto da benzina per la gara di stasera: i rossoblù dovranno bruciare senza scottarsi.

Fonte: Massimo Vitali – Il Resto del Carlino

