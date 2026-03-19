Bologna, tabellone complicato: pericolo Aston Villa (ancora)

Stasera il Bologna scoprirà se potrà continuare a inseguire il sogno Europa League. Dopo l’1-1 dell’andata contro la Roma, la squadra di Italiano arriva all’Olimpico con tanta voglia di continuare a stupire e centrare i quarti di finale.

Praticamente esclusa dalla lotta per il sesto posto, proseguire nella competizione europea significherebbe provare ancora a dare un senso alla stagione. Anche se, in caso di vittoria contro i giallorossi, i rossoblù sarebbero chiamati subito a un’altra impresa: i prossimi avversari, infatti, potrebbero essere gli inglesi dell’Aston Villa, reduci dalla vittoria di misura in casa del Lille e pronti a staccare il pass per il prossimo turno.

Bologna, occasione rivincita contro l’Aston Villa

Passare il turno contro i giallorossi, quindi, assume tutto un altro significato. Sia nel 2024 in Champions League sia a settembre scorso, la squadra guidata da Emery è sempre riuscita a conquistare la vittoria contro Italiano.

Il momento delle due squadre rispetto all’inizio della stagione, però, è cambiato. La vittoria contro i rossoblù ha rappresentato un punto di svolta della stagione dell’Aston Villa: attualmente, occupa la quarta posizione in Premier League a quota 51 punti, a +2 sul Liverpool quinto. Anche per questo motivo, gli inglesi potrebbero – in caso di passaggio del turno – concedere più spazio e occasioni in Europa League, concentrandosi invece a mantenere saldo il quarto posto in campionato.

Sarebbe un’occasione ghiotta per il Bologna. Scontrarsi contro un Aston Villa in bilico tra campionato e competizione europea potrebbe rappresentare l’occasione ideale per prendersi la rivincita dopo due sconfitte in due anni. Bernardeschi e compagni sono cresciuti nettamente rispetto all’ultimo scontro e non vedrebbero l’ora di ripetere la sfida. Ma prima, c’è da battere la Roma.

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