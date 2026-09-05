Ad oggi firmerei

Una settimana lunga, soprattutto per il Bologna. Una settimana che porta, domani, Bologna-Sassuolo, e proprio oggi Domenico Tedesco ha tenuto la consueta conferenza stampa pre-partita. Una conferenza stampa in cui, ovviamente, si è parlato quasi esclusivamente di campo. Quasi, perché un passaggio è stato fatto sull’altra conferenza stampa, quella di qualche giorno fa, tenuta da Claudio Fenucci. Un pensiero, quello del mister, in linea, e ovviamente, con quello della società. Un pensiero, però, al quale non deve essere dato un tono negativo nel senso: si guarda al presente, prima di guardare al futuro.

Le parole di Tedesco in conferenza stampa

«Se magari dovessimo esprimere un desiderio e arrivare tra i primi dieci io, oggi, magari lo firmerei». Una frase, questa, di Domenico Tedesco nella conferenza stampa odierna. Una frase che si legava a ciò che aveva detto l’AD del Bologna, Claudio Fenucci, in quella tenutasi qualche giorno fa. Una linea di pensiero comune: il mister ha sottoscritto tutto quanto detto dal massimo dirigente Rossoblù. E ha aggiunto proprio la frase sulla posizione, legandosi anche qui a quanto detto da Fenucci: il Bologna sarebbe contento di stare nella parte sinistra della classifica anche quest’anno, tra i primi dieci.

Una frase, però, che ha provocato qualche mugugno tra i sostenitori Rossoblù, scottati da un mercato agli occhi diverso rispetto al passato, vista anche l’assenza dell’Europa. Ma, Domenico Tedesco ragiona semplicemente sull’oggi. Un allenatore alla sua terza, domani, partita in Serie A, il quale ha perso le prime due immeritatamente. Ed è conscio di come ci sia un bisogno imminente di vincere. A zero punti dopo due giornate, cosa ci sarebbe di sbagliato nel affermare, e specificando “ad oggi”, nel “firmare” per stare nella parte sinistra della classifica?

Presente e futuro

«Però io sono fatto così: guardiamo partita per partita e vogliamo vincere tutte». Ecco la seconda parte della frase, dai più probabilmente non colta. L’ambizione di vittoria in Domenico Tedesco c’è, eccome. Già da domani: lui è il primo a sapere che si vive di risultati, i quali finora non sono arrivati. Ma, proprio per questo, Domenico Tedesco nella conferenza stampa odierna ha detto la frase più normale possibile nella situazione attuale: si, firmerebbe per stare nella parte sinistra visto l’andazzo. E, probabilmente, ad oggi in molti sono d’accordo con lui. Ma in tutto il ragionamento, e per quanto dimostrato proprio dal mister soprattutto a Bergamo, c’è fiducia di fare molto meglio. Di vincere, intanto. E poi, quando si incominciano a raccogliere punti, a porsi degli obiettivi. Ad oggi, però, lui firmerebbe. Domani chissà.

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