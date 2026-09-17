Bologna, Tedesco ha pagato una salita troppo ripida?

Un nuovo inizio. Inevitabile, visto l’assenza dell’Europa dopo due stagioni, una campagna acquisti diversa dalle ultime, un cambio allenatore. E un altro cambio allenatore, ora. Ecco, quest’ultimo arrivato, probabilmente, per un salto quasi nel vuoto di Domenico Tedesco: il tecnico ha pagato una rivoluzione troppo ampia?

Bologna: tutto nuovo, anche Tedesco

A porre il punto è nientemeno che il direttore del Corriere dello Sport – Stadio, Ivan Zazzaroni. Un giornalista di Bologna che non ha mai negato la fede per questa squadra. E la racconta per quello che è stata negli ultimi anni: una fucina di talenti, in campo e in panchina. Un mix che ha portato a risultati inimmaginabili fino a qualche anno prima: Champions League raggiunta e disputata, Coppa Italia vinta, Europa League terminata ai quarti.

Ecco, poi, arrivare la fine di tutto questo. Un ciclo concluso, anche ragionevolmente: gli anni passano. E quindi, si cambia: via alcuni protagonisti, dentro dei altri. Prima l’allenatore, proprio Tedesco, e poi gli interpreti del suo gioco. Un inizio lento, una fiamma che non sembra accendersi: un qualcosa che qui, sotto le Due Torri, non si era abituati a vedere, come sottolineato dallo stesso Zazzaroni. E ad arrancare più di tutti sembra esser stato proprio Tedesco.

Ripartire, con cognizione

Tutto questo, quindi, ha portato una dirigenza che solitamente ha sempre concesso tempo ai proprio allenatori, a cambiare. Con motivazioni, sempre citando le parole del direttore di Stadio, che in realtà sanno solo i popolani del Centro Tecnico “Niccolò Galli”. Ecco Raffaele Palladino, quindi. Pronto a prendere in mano una situazione non sempre, una situazione che a Bologna non vedevano da un po’ e che lascia un po’ di mal di pancia nell’ambiente. Tocca a lui farlo passare, questo fastidio. Con quel che ha. Cosa che Tedesco, ahi lui, sembra aver pagato: le sue medicine non erano quelle giuste, pare.

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