Bologna: A Birmingham oltre 2000 tifosi, ma occhio ai biglietti per l’Inter

Biglietti bruciati nel giro di poche ore, un’intero popolo pronto a sacrificare famiglia, lavoro ed amici per una fede. Anche questa sera, come per tutte le altre notti magiche di Europa League, i tifosi del Bologna ci saranno, a Birmingham, per sognare insieme ai propri beniamini.

Bologna, non sei solo: la carica dei tifosi in partenza

Il risultato di partenza, certo, non è dei migliori. Recuperare 3 gol fuori casa, infatti, non è mai una sfida semplice, ancor di più in un teatro del calcio britannico, che aspetta sfide come queste da anni. Questo, però, non ha intimorito i tifosi Rossoblù, che questa sera saranno presenti, ancora una volta, sugli spalti del Villa Park per incitare i ragazzi di Italiano e sperare nella rimonta.

Bologna-Inter, scoppia il caso biglietti?

Comunque vada la serata, il Bologna ha comunque altre sei giornate, Europa permettendo, per onorare la stagione e concludere il campionato. Sei giornate che, a livello di partite, si prospettano più che impegnative per i Rossoblù, attesi da 5 delle squadre al momento nei primi 7 posti in classifica. Dopo la Juventus domenica sera, infatti, la banda di Italiano affronterà fuori casa Napoli e Atalanta, mentre ospiterà al Dall’Ara Roma, Cagliari e ed Inter.

E proprio la partita con i nerazzurri, ultima di campionato da giocarsi nel weekend del 24 maggio, sembra aver acceso un piccolo dibattito tra i tifosi. Nonostante sia una big, infatti, la partita con la squadra di Chivu avrà prezzi decisamente non alla portata di tutti. Come riporta Massimo Vitali de Il Resto del Carlino, infatti, un biglietto di curva costa 50 euro, mentre per i distinti il prezzo sale fino a 110 euro. Con la Roma, invece, prezzi bloccati a 45 euro per la curva e 60 per i distinti.

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