Bologna-Torino: imperativo vincere per riconquistare il Dall’Ara

Sabato, ore 15, il Bologna tornerà a giocare di fronte al pubblico di casa e di fronte avrà il Torino. E non sarà una sfida come tutte le altri. Soprattutto per i rossoblù che, salvo clamorosi colpi di scena delle prossime ore, si presenteranno di fronte al pubblico di casa guidati da un nuovo allenatore.

Niente Domenico Tedesco, ma bensì Raffaele Palladino come raccontiamo da ieri sera. Il tecnico di Mugnano di Napoli esordirà di fronte al pubblico amico e l’obiettivo è non deluderlo. Infatti, il tifo rossoblù al Dall’Ara ha subito non poche delusioni in questi mesi e ora spera che si possa invertire la rotta.

Due vittorie nel 2026

Dall’inizio del 2026 e, per la verità, da dicembre 2025, da quel maledetto Bologna-Cremonese, i rossoblù in casa hanno raccolto un bottino molto magro. Appena due vittorie in sedici gare di Serie A. Numeri che, allargando lo sguardo anche alle coppe, diventano anche più severi: tre successi in venti gare.

La lista delle squadre che hanno espugnato l’ormai ex fortino rossoblù è interminabile. Ma il dato più clamoroso è quello della Lazio che in pochi mesi ha battuto il Bologna di fronte al pubblico del Dall’Ara ben tre volte: due in campionato, una in Coppa Italia ai rigori prendendosi di forza la qualificazione al turno successivo.

L’amore del pubblico

L’amore e il tifo non mancheranno mai. Ma posso scemare. Per la gara di sabato, riporta Alessandro Mossini sul Corriere di Bologna, vuoi anche per via dell’orario scomodo semi-feriale di sabato alle 15, si raggiungeranno forse le 25 mila presenze totali. Ben lontano dai continui sold-out di un passato nemmeno così remoto.

Serve una reazione da parte della squadra, nonostante le difficoltà di questo avvio di campionato che potrebbe essere, con una nuova non vittoria, il peggiore dell’epoca recente. Peggio anche di quello dello sciagurato Pippo Inzaghi che, alla quinta giornata, perlomeno vinse con la Roma.

Contro il Torino servirà il miglior Bologna della stagione per ripartire e riconquistare immediatamente il Dall’Ara e il suo pubblico.

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