Bologna, Piccoli e il suo “nuovo” debutto

In Bologna-Torino ancora una volta al centro dell’attacco Rossoblù stazionerà Roberto Piccoli. “Quale novità…” penserà qualcuno: Dovbyk è assente ed Enem, al massimo, è pronto dalla panchina. Ma quello che potremmo vedere, da oggi in poi – predicando ovviamente calma – può essere un Piccoli diverso: Palladino al suo numero 91 chiederà un lavoro diverso come riferimento. E quindi, può essere un “nuovo” debutto per lui.

Bologna-Torino, Piccoli davanti: cosa gli chiederà Palladino?

A porre il tema è Dario Cervellati nel suo articolo sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – Stadio. Bologna-Torino, match delle 15 che andrà in scena al Dall’Ara, vedrà ancora una volta partir titolare Roberto Piccoli là davanti per i Rossoblù. Nessuna novità, questa. Ma la novità, per lui, sono i compiti affidatigli dal suo nuovo allenatore: Raffaele Palladino.

Un Palladino, come sottolinea Cervellati, che ha già elevato una punta con caratteristiche diverse: Moise Kean. E lo stesso, a più riprese, potrebbe chiedere proprio a Piccoli. Un lavoro, quello del numero 91, che dovrà essere da attaccante completo: come se giocasse in coppia. Cosa significa? Dovrà far salire la squadra, ma poi anche attaccare l’area di rigore: là, contro il Sassuolo, ha dimostrato di saper pungere.

Servono risposte

Dall’attacco, e quindi da Piccoli. Si, perché oggi è lui il fulcro del reparto, con Dovbyk ancora ai box e rientrante solo alla ripresa delle operazioni ad ottobre. Anche per l’ucraino ci sarà tempo e modo di entrare negli schemi di Palladino: le sue caratteristiche sono note, e si sa cosa può dare alla squadra. Ma, sempre come sottolineato da Cervellati su Stadio, è anche “normale” puntare sin da subito – al di là dell’assenza di Dovbyk – proprio sul nuemro 91: un giocatore sul quale la società ha investito, proprio come in Palladino. Un percorso, quindi, che deve iniziare insieme.

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