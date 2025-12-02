Bologna, aperto il tour de force di dicembre: il punto sugli infortunati (Il Resto del Carlino)

Chi ben inizia è già a metà dell’opera. Sfortunatamente, non è il caso del Bologna, che ha iniziato il mese di dicembre con una sorprendente sconfitta interna per 1-3 contro la Cremonese di Jamie Vardy – autore di una doppietta. Questo passo falso, però, non deve demoralizzare Orsolini e compagni, attesi da un tour de force che potrebbe indirizzare il cammino del Bologna in stagione.

Giovedì 4 dicembre alle 18:00, per iniziare, ci sono gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Parma, per poi proseguire con la sfida alla Lazio domenica 7. Di seguito, sesto turno di Europa League contro il Celta Vigo, in cui Italiano è chiamato a dare continuità ai quattro risultati utili consecutivi. Il big-match contro la Juventus del 14 dicembre, infine, fa da antipasto alla semifinale di Supercoppa contro l’Inter, fissato il 19 dicembre.

Bologna, la chiave sono le rotazioni: a che punto sono gli infortunati

Tante partite, tutte dall’alto dispendio energetico. L’unica arma nota a Italiano per combattere il calendario estenuante è quella con cui si è fatto meglio conoscere sotto le Due Torri: le rotazioni. Per questo, oltre al gruppo già a disposizione, Italiano non vede l’ora di poter riabbracciare alcuni indisponibili sulla via del recupero. Da Freuler a Skorupski, fino all’ultimo stop forzato di Vitik. Inoltre, il tecnico darà anche più spazio ad altri indietro di condizione o che devono ancora inserirsi a pieno nelle rotazioni rossoblù: Domínguez, vicino al gol contro la Cremonese, e Rowe su tutti. Senza dimenticare Immobile, non più nell’elenco degli infortunati: forse quello che potrebbe svoltare la seconda metà di stagione del Bologna e che, giocando ogni tre giorni, potrebbe acquistare nuovamente continuità nel minor tempo possibile.

Fonte – Gianluca Sepe, Il Resto del Carlino

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook